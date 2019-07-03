Сбербанк обеспечил международным клиентам прямой электронный доступ к российскому фондовому рынку

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Сбербанк провел в Лондоне презентацию нового продукта «Предоставление прямого доступа (DEA) на Московскую Биржу клиентам Sberbank CIB (UK)» для международных банков и хедж-фондов из Западной Европы и США.Банк продолжает развивать свою продуктовую линейку для международных клиентов. Начиная с 2019 года крупнейшие международные банки и хедж-фонды получили прямой электронный доступ к российскому фондовому рынку с использованием подключения к IT инфраструктуре Сбербанка. Среди ключевых преимуществ этого продукта – отсутствие рисков: клиент не хранит денежные средства или ценные бумаги с брокером, а договор заключается от лица Sberbank CIB (UK), регулируемого FCA. Кроме этого, существующая инфраструктура способна обрабатывать тысячи клиентских сделок в день, а торговля осуществляется по высокоскоростному каналу., вице-президент Сбербанка, директор Департамента глобальных рынков:«Сегодня мы с уверенностью можем констатировать сохраняющийся интерес к России со стороны крупнейших западных инвестбанков и управляющих компаний (asset managers). Для этих клиентов мы создали продукт, позволяющий получить полный набор сервисов по электронному доступу на российский рынок».