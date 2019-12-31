Сбербанк информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники

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Поволжский банк ПАО информирует об изменении режима работы офисов банка в праздничные дни.31 декабря 2019 года филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на один час режиму работы.С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка, кроме дежурных отделений.3 января в Самаре будет работать дежурный офис по адресу:ул. Стара-Загора, д. 139Режим работы отделения в период новогодних праздников - с 10:00 до 15:00.Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения.С полной информацией о режиме работы офисов в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка разделе «Отделения и банкоматы».