Сбербанк дал возможность вносить изменения в юридическое дело онлайн
18 июля 2019 12:54
131
Сбербанк предоставил возможность корпоративным клиентам вносить изменения в юридическое дело без посещения офиса. Пятнадцать самых востребованных типов изменений, среди которых смена адреса, продление полномочий руководителя и должностных лиц, изменение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн.
Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управление организацией» открыть вкладку «Информация» и выбрать «Внести изменения». В списке «Тип изменения» выбрать одну или несколько опций, сформировать заявление и прикрепить подтверждающие документы. Для подписания заявления нажать кнопку «Получить СМС-код», ввести полученный код и отправить заявление в банк. Если в качестве способа подтверждения выбран токен, то документы подписываются с его помощью. Статус заявки можно отслеживать онлайн.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Как цифровой банк мы продолжаем развивать удаленные сервисы. Внесение изменений в юридическое дело — один из самых востребованных — теперь доступен в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы надеемся, что наши клиенты оценят новый сервис и он позволит им больше фокусироваться на развитии своего дела, как можно меньше отвлекаясь на подготовку и оформление документов».
Юридическое дело – это перечень документов, которые клиент предоставляет банку для открытия и ведения счета в соответствии с требованиями Банка России.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
18 июля 2019 13:08
Основные расходы связаны с выплатой пособий по временной нетрудоспособности. Экономика региона
152
16 июля 2019 12:07
В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны. Экономика региона
288
15 июля 2019 13:14
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
363
Финансы и Банки
18 июля 2019 12:54
Изменения в юридическое дело теперь можно внести в три клика. Финансы и Банки
131
17 июля 2019 16:01
Дарить можно электронные книги разных категорий и жанров: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези и др. Финансы и Банки
317
16 июля 2019 18:44Займ под залог ПТС - быстро и эффективно
Займ под ПТС является удобным способом решения финансовых проблем, если остро стоит необходимость в срочном наличии крупной денежной суммы, но занять ее у друзей... Финансы и Банки
79
Строительство
18 июля 2019 13:29
На конкурс была подана всего одна заявка. Строительство
156
17 июля 2019 12:19
В перечне проблемных остаются 47 объектов. Строительство
618
16 июля 2019 14:02
Временные ограничения связаны с реализацией проекта наделения города статусом исторического поселения. Строительство
380
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
117
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
134
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
746
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
483
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1618
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3075
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
357
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
405
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
821
Новости компаний
18 июля 2019 13:44
Он продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Новости компаний
109
18 июля 2019 11:58
Завод обязан обеспечить социальную поддержку студента-целевика. Новости компаний
151
15 июля 2019 14:59
Яндекс.Такси запланировал провести сделку по выкупу группы компаний «Везёт», в которую входят RuTaxi, Такси Сатурн и Red Taxi: программного обеспечения и... Новости компаний
359
13 июля 2019 17:45
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Новости компаний
521
IT и Коммуникации
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
91
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
301
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
376
Транспорт
18 июля 2019 13:17
Фиксация происходит камерой на пункте взимания платы. Транспорт
127
18 июля 2019 12:32
Самое дорогое топливо — в аэропортах Камчатского края. Транспорт
141
18 июля 2019 11:47
В настоящее время готовится техзадание для возможных перевозчиков. Транспорт
142
18 июля 2019 09:59
К сдаче экзамена допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Транспорт
188
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис для online аренды техники TRANSBAZA и ИТ-компания C-Cars договорились о стратегическом партнёрстве
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
78
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
171
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
205
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
233
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
367
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
418
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
305
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
653
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3797
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
713
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
604
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
813
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
830
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
554
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
864
Мероприятия
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»