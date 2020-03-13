Сбербанк, министерство культуры Самарской области и компания «ТОТ» заключили соглашения в сфере развития туризма
13 марта 2020 12:44
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В рамках международной туристической выставки «Интурмаркет-2020» Сбербанк, компания ООО «Технологии отраслевой трансформации» («ТоТ»), входящая в экосистему Сбербанка, и министерство культуры Самарской области заключили соглашения, направленные на развитие туризма в регионе.
Стратегическое партнерство Сбербанка, «ТоТ» и министерства культуры Самарской области позволит осуществить разработку методики использования представленных «ТоТ» больших данных о транзакционной активности туристов, прибывающих на территорию Самарской области и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в регионе. В дальнейшем используемая методика поможет составить всестороннее представление об индустрии туризма в Самарской области, его ключевых компонентах, а также выявить закономерности, регулярно прогнозировать и управлять потребительским поведением туристического потока на территории региона.
Александр Барсуков, генеральный директор ООО «Технологии отраслевой трансформации»:
«Совместно с правительством Самарской области мы ведем работу над трансформацией цифрового управления туристической отрасли – одного из главных драйверов социально-экономического развития региона. Вместе с этим индустрия туризма — одна из самых сложных в плане анализа, однако цифровые решения, основанные на больших данных, помогают проанализировать отрасль и принимать решения на основе достоверных данных. Мы уверены, что именно этот подход будет содействовать развитию потенциала индустрии туризма».
Константин Долонин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
«Сбербанк продолжает развивать сотрудничество с правительством региона в части реализации совместных проектов в сфере развития туризма. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» мы ведем большую работу не только по совершенствованию цифровой инфраструктуры, созданию условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристического продукта Самарской области, но и по усилению социально-экономической роли туризма в регионе, обеспечению доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей области. Данное соглашение также позволит развивать инновационные технологии и увеличит инвестиционную привлекательность туристической отрасли в Самаре».
Артур Абдрашитов, заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области:
«Самарская область обладает прекрасным потенциалом для активного внутреннего и въездного туризма: природные богатства, уникальное историческое наследие, выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, опыт успешного проведения массовых мероприятий международного уровня. Все эти компоненты нужно эффективно использовать, ориентируясь на потребности жителей и потенциальных гостей региона. Цель соглашения со Сбербанком и Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии отраслевой трансформации» — грамотный подход к решению поставленной задачи с привлечением, в том числе, новейших цифровых технологий».
Заключенные соглашения также предусматривают совместное развитие цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, а также средств навигации и формирования туристского продукта.
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