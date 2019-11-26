СМИ и блогеров Самары наградят за лучшее освещение темы безналичных оплат

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25 ноября в Самарской области стартовал конкурс «Актуальная тема: возможности безналичной оплаты в эпоху цифровизации». Лучшие работы будут отмечены в трех номинациях – для журналистов, блогеров и СМИ, публикующих интересные, достоверные и полезные материалы на тему конкурса.Безналичные способы оплаты, цифровые финансовые сервисы – тема, актуальная для подавляющего большинства жителей Самарской области. Мы уже привыкли оплачивать банковскими картами покупки в магазинах и счета за ЖКХ, а для проезда в городском транспорте бывает достаточно приложить к автобусному терминалу смартфон. Но наряду с продвинутыми пользователями есть много «начинающих», тех, кто только осваивает «цифру» применительно к своим финансам. Тем большую ценность в глазах потребителей имеют публикации журналистов и блогеров, в которых раскрываются подробности работы современных банковских услуг.Отметить авторов, талантливо и со знанием дела пишущих на актуальную тему, их профессионализм – такова цель конкурса, организатором которого выступило агентство коммуникаций «ПРАТОН» при поддержке генерального партнера – Поволжского банка ПАО Сбербанк. Работы участников будут оцениваться в двух персональных номинациях – «Лучшая журналистская работа» и «Лучший пост в блогах», а редакции СМИ Самарской области смогут получить награду не только за качество, но и за количество публикаций в номинации «Лучшее освещение Актуальной темы».Оценивать работы участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители журналистского сообщества, финансово-кредитных организаций и оргкомитета конкурса. Среди критериев оценки – соответствие работы теме, фактическая точность, журналистское мастерство, креативный подход к созданию материала и его практическая польза для потребителей на примере услуг, оказываемых генеральным партнером конкурса. Подведение итогов и награждение победителей ценными призами состоится в конце января в рамках главной региональной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник – Самара».