Россиянам больше не придется подтверждать каждую транзакцию кодом из SMS

Россиянам, которые совершают покупки в интернете, больше не придется подтверждать каждую транзакцию кодом из SMS.
Платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0. Он квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительной верификации личности.
По словам специалистов, новый стандарт безопасности делает процесс бесшовным для клиента, сокращает долю отказов от операций, а также позволяет банкам экономить на SMS, передает Радио Маяк
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