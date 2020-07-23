При поддержке ПСБ состоялась рабочая встреча с Советником посольства Республики Узбекистан в РФ
23 июля 2020 10:37
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При поддержке ПСБ и самарского регионального отделения «Деловой России» состоялась встреча представителей исполнительных органов власти, регионального бизнес-сообщества с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Республики Узбекистан в РФ Шохрухом Хасановичем Гуламовым.
В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Центра Поддержки Экспорта, Торгово-Промышленной Палаты Самарской области, «Опоры России», самарские экспортеры и инвесторы.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития торгово-экономических отношений Республики Узбекистан и Российской̆ Федерации, межрегиональное и международное сотрудничество Самарской области с Наманганской, Хорезмской, Ташкентской областями Республики Узбекистан, в части реализации «дорожной карты», сформированной по итогам визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в 2018 году.
Поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является приоритетным направлением для ПСБ. С развитием и ростом российской экономики многие предприятия испытывают потребность в расширении, в том числе за счет выхода на международные рынки.
«ПСБ готов подключаться на ранних этапах к любым проектам регионального бизнес-сообщества. Как банк, через который осуществляются десятки тысяч расчетов, мы видим хорошую платежную дисциплину узбекских предприятий и большой потенциал роста бизнеса самарских компаний от сотрудничества с узбекской стороной по вопросам экспорта/импорта. Со своей стороны, мы готовы оказать всестороннюю поддержку – у нас уже есть установленные лимиты и отношения с банками Узбекистана, а также реализованные сделки, направленные именно на финансирование экспорта/импорта», - добавил заместитель регионального директора по работе с корпоративными клиентами Операционного офиса «Самарский» ПСБ Виталий Белоцкий.
«Благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество Узбекистана и России вышло на абсолютно новый уровень за столь короткий период. Мы рады видеть вас на самарской земле и надеемся, что это послужит сигналом для узбекских бизнесменов к сотрудничеству с самарскими предпринимателями», - отметил модератор мероприятия, бизнес-посол «Деловой России» в Республике Узбекистан Михаил Панченков.
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