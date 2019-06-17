На должность управляющего Автозаводским отделением Сбербанка назначен Вячеслав Безруков

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Управляющим Автозаводским отделением ПАО Сбербанк назначен Вячеслав Безруков. Ранее эту должность занимал Руслан Львов, который перешел на должность Управляющего Саратовским отделением ПАО Сбербанк.Вячеслав Безруков окончил Ульяновский политехнический институт, Самарскую гуманитарную академию и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Современный руководитель». Трудовую деятельность в банковской сфере начал в 1998 году в должности управляющего Мелекесским отделением Сбербанка, в 2000 году назначен управляющим Димитровградским отделением, а с 2008 года возглавлял Ульяновское отделение Сбербанка России.В 2012 году имя Вячеслава Безрукова было занесено на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области», в 2014 году за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Вячеславу Евгеньевичу объявлена благодарность Президента Российской Федерации, в 2015 году присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Ульяновской области».