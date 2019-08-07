Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API
7 августа 2019 11:25
77
Весной этого года Сбербанк, один из лидеров рынка аккредитивов в России, успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн руб.
Новая услуга не имеет аналогов в России и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы. Партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступает в Сбербанк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе банка.
Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
«Это первые 100 аккредитивов, открытых для клиентов, которые уже доработали свои IT-системы для подключения к нашему сервису. Большое число клиентов сейчас ведут необходимые IT-доработки, и мы ожидаем значительное увеличение потока сделок в ближайшем будущем. Так как аккредитив формируется автоматически, это исключает ошибки и минимизирует бумажную документацию. Мы получаем много положительных отзывов от клиентов и планируем расширить количество доступных по API сервисов банка. Так, сейчас разрабатывается аналогичный сервис по эскроу-счетам, который позволит подписывать документы в электронных каналах — как застройщикам, так и покупателям жилья».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 августа 2019 12:41
В рейтинге городов с самыми мобильными соискателями лидирует Москва. Экономика региона
344
2 августа 2019 17:46
3 – 5 октября Самара объединит сразу два события в сфере экономики и финансов. Экономика региона
399
2 августа 2019 11:19
В настоящий момент самарский авиационный завод продолжает страдать от недозагрузки производственных мощностей. Экономика региона
335
Финансы и Банки
7 августа 2019 11:25
Общая сумма открытых аккредитивов составила 500 млн рублей. Финансы и Банки
77
6 августа 2019 13:03
Индексы Сбербанк призваны стать бенчмарком для широкого спектра инвестиционных продуктов, предлагаемых клиентам банка. Финансы и Банки
345
6 августа 2019 11:16
Банк будет сам заниматься его развитием. Финансы и Банки
248
Строительство
2 августа 2019 12:47
Старое и новое здания драмтеатра свяжет пешеходный мост. Строительство
346
1 августа 2019 18:46
Сегодня вопрос безопасности есть является актуальным. Причем это касается как самой жизни человека, так и его имущества. О последним поговрим подробнее в... Строительство
85
1 августа 2019 17:35
Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года. Строительство
693
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
163
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
180
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
787
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
545
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1660
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3121
Бизнес
5 августа 2019 16:58Сбор и выращивание улиток - предложения компании Snails House
Новым и успешным направлением в животноводстве в Европе, одним из вариантов малого бизнеса является разведение улиток. Бизнес
69
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
542
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
471
Новости компаний
7 августа 2019 11:06
Лето - период активной подготовки ресурсников к осенне-зимнему отопительному сезону во всех районах Самарской области. Новости компаний
90
6 августа 2019 17:18
Сегодня в Сызрани состоялось совещание, посвященное реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» на территории... Новости компаний
339
6 августа 2019 15:36
Советы молодым специалистам дали сотрудники Куйбышевского НПЗ. Новости компаний
398
1 августа 2019 23:48
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно. Новости компаний
348
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
107
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
148
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
349
Транспорт
7 августа 2019 12:33В Самаре тайный пассажир проверил работу маршрута №41
Проверку вел эксперт Общественного совета при департаменте транспорта. Транспорт
19
7 августа 2019 11:34
Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге. Транспорт
76
6 августа 2019 12:31
Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 45%. Транспорт
417
6 августа 2019 10:41
Рейды пройдут с целью усиления безопасности пассажирских перевозок. Транспорт
276
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
198
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
231
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
255
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
383
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
712
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
459
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
579
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
513
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
415
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
492
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
830
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
826
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
754
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
945
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
957
Мероприятия