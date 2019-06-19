Клиенты Поволжского банка стали чаще открывать вклады онлайн

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С начала 2019 года почти полмиллиона вкладов клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк открыли через удаленные каналы обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 42 %.Сбербанк продолжает наращивать портфель привлеченных средств физических лиц в Поволжском банке. К 1 июня 2019 года он превысил 875 млрд. рублей. Только за первые пять месяцев 2019 года в Поволжском банке открыто 1,4 миллиона новых вкладов на общую сумму свыше 316 млрд.рублей.Наиболее популярными среди клиентов являются промовклады, которые банк регулярно запускает. Так, до 30 июня 2019 года включительно в Сбербанке действует новый промовклад в рублях «Память и гордость». Сумма минимального первоначального взноса — 50 тысяч рублей. Сроки размещения — от 6 до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока вклада. Пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.