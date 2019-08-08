Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи
8 августа 2019 13:35
80
Сбербанк и Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи.
В недавнем исследовании проекта «СберДанные» (инициатива банка по обработке и анализу больших данных») приводятся цифры по итогам I квартала 2019 года. Они показывают, что доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года. При этом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России.
Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тысяч устройств экосистемы Эвотора принимают оплату по картам. Для сравнения, год назад таких устройств было 66%, а в 2017-м — всего 57%.
Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу Эвотора:
«Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы «Эвотор», оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%».
По данным проекта «СберДанные», в I квартале текущего года наиболее высокий рост доли платежей картой был отмечен в категории «рестораны и бары» (68% расходов + 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года).
Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. Заметно прибавилось платежей картами в категории «электроника», где показатель за год подскочил на 19 п. п. до 67%. На третьем месте — сегмент «гостиницы и отели» с «безналичной» долей 64%, на четвертом — «одежда» (63%), на пятом месте с долей 62% — сразу две категории — «гипермаркеты» и «кафе и столовые».
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 августа 2019 13:20
Это следует из проекта приказа администрации губернатора. Экономика региона
77
8 августа 2019 13:02
Отмечается, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года. Экономика региона
87
7 августа 2019 12:47
На одной площадке собралось более 1000 человек – профессионалы картофельного бизнеса. Экономика региона
328
Финансы и Банки
8 августа 2019 13:35
Доля безналичных расчетов составила почти 50% от общих расходов россиян. Финансы и Банки
80
7 августа 2019 11:25
Общая сумма открытых аккредитивов составила 500 млн рублей. Финансы и Банки
289
6 августа 2019 13:03
Индексы Сбербанк призваны стать бенчмарком для широкого спектра инвестиционных продуктов, предлагаемых клиентам банка. Финансы и Банки
371
Строительство
7 августа 2019 13:17
Средства отражены в городской программе по развитию жилищного строительства. Строительство
385
2 августа 2019 12:47
Старое и новое здания драмтеатра свяжет пешеходный мост. Строительство
355
1 августа 2019 18:46
Сегодня вопрос безопасности есть является актуальным. Причем это касается как самой жизни человека, так и его имущества. О последним поговрим подробнее в... Строительство
90
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
164
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
183
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
788
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
547
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1661
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3124
Бизнес
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
80
8 августа 2019 12:44
Такая возможность существует, если потенциальный самозанятый проживает в Самарской области, а оказывает услуги клиентам из Татарстана. Бизнес
109
7 августа 2019 16:38
Данные детали активно используются в станках с числовым программным управлением. А задача их состоит в том, чтобы обеспечивать точное направление и... Бизнес
65
Новости компаний
7 августа 2019 11:06
Лето - период активной подготовки ресурсников к осенне-зимнему отопительному сезону во всех районах Самарской области. Новости компаний
273
6 августа 2019 17:18
Сегодня в Сызрани состоялось совещание, посвященное реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» на территории... Новости компаний
383
6 августа 2019 15:36
Советы молодым специалистам дали сотрудники Куйбышевского НПЗ. Новости компаний
436
1 августа 2019 23:48
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно. Новости компаний
358
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
108
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
150
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
353
Транспорт
8 августа 2019 11:29
На путях проведут работы. Транспорт
132
7 августа 2019 12:33
Проверку вел эксперт Общественного совета при департаменте транспорта. Транспорт
370
7 августа 2019 11:34
Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге. Транспорт
1348
6 августа 2019 12:31
Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 45%. Транспорт
451
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
200
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
233
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
257
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
396
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
749
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
471
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
592
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
520
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
429
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
152
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
502
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
840
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
833
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
764
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
952
Мероприятия