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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Банк России выступает против запрета микрофинансирования

23 мая 2019 13:16
97
Банк России выступает против запрета микрофинансирования
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом, выступая в Госдуме на заседании комитета по финансовому рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, она знает, что такой запрет обсуждается, но делать этого "ни в коем случае нельзя".

Также Набиулина сообщила, что инфляция в России сейчас находится на уровне 5,1% в годовом выражении и вернется к целевому уровню в 4% в начале будущего года. Глава ЦБ РФ напомнила, что пик инфляции в этом году составил 5,3%, и это ниже, чем ожидал Центробанк. Ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com
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