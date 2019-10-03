В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился раздел «Взять ипотеку» и переход в ДомКлик
3 октября 2019 13:43
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В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Взять ипотеку», который позволяет перейти к оформлению ипотеки Сбербанка и выбрать подходящую квартиру с помощью сервиса ДомКлик.
В приложении пользователю нужно зайти в раздел «Кредиты» — «Рассчитать и взять кредит» — «Взять ипотеку». После этого клиент перейдет в приложение ДомКлик, где сможет отправить заявку на ипотеку за 5 минут с мобильного телефона и получить решение банка в течение 24 часов.
Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте ДомКлик. В банк нужно приехать только на подписание документов.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«Пользователям удобно и привычно получать все финансовые услуги в мобильном приложении Сбербанка, которым пользуются уже более 50 млн человек по всей России. Поэтому мы сделали доступной возможность перейти к оформлению ипотеки прямо из приложения Сбербанк Онлайн».
Фото pixabay.com
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