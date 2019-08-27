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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В августе самарцы оплатили банковскими картами более 1 млн поездок в общественном транспорте

27 августа 2019 13:16
104
В августе самарцы оплатили банковскими картами более 1 млн поездок в общественном транспорте
Всего же с момента запуска системы базналичной оплаты жители губернии оплатили проезд картой более 4,5 млн раз.

С начала текущего года оплачивать проезд в общественном транспорте Самары можно с помощью бесконтактных карт и устройств с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. По данным пресс-службы Самарского отделения ПАО Сбербанк, в августе самарцы оплатили банковскими картами более 1 млн. поездок в общественном транспорте. Всего же с момента запуска системы базналичной оплаты жители губернии оплатили проезд картой более 4,5 млн раз.

В Самаре общее количество бортов наземного транспорта, оборудованного терминалами для бесконтактной оплаты проезда, насчитывает более 1000 единиц: автобусы, троллейбусы и трамваи. Терминалы также установлены в метрополитене — по 4 турникета на каждой станции.

Константи Долонин, управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк:

- В Самаре активно формируется культура безналичной оплаты товаров и услуг. Тенденцию подтверждает и статистика оплаты проезда банковскими картами: с начала года востребованность услуги выросла, и сегодня среднее количество поездок, оплаченных картами, составляет 40 тысяч в сутки. Пассажиры оценили удобствоо нового сервиса, ведь теперь не нужно разменивать крупные купюры или искать мелочь, а транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания.

Напомним, система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Самары реализуется с начала 2019 года благодаря совместной инициативе Сбербанка, ООО «Транспортная карта» и компании Visa.

Для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или смарт-часы с платежной функцией. Терминалы принимают к оплате карты любых банковских платежных систем, представленных в регионе.

Фото: Дильдина Светлана.
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