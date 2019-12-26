В Самаре заработал «умный» детский сад с применением технологий Сбербанка

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Сбербанк, Правительство Самарской области и ООО «Современные технологии», входящее в экосистему Сбербанка, реализовали в Самаре первый в России совместный проект оснащения детского сада, в основе которого — интеллектуальная система управления инфраструктурой учреждения. Теперь с применением современных цифровых подходов в городе работает детский сад №4 по адресу ул. Осетинская, д 16 А.Проект реализован на базе технологии Сбербанка «Умный офис» — программно-аппаратного комплекса, осуществляющего мониторинг и управление оборудованием сети офисов банка в режиме реального времени., председатель Поволжского банка Сбербанка:«Реализация данного проекта позволяет не только экономить на расходах самого учреждения, но и создает максимально комфортные условия для детей, для их развития, и самое главное, — для их здоровья. В детском саду установлена система обеззараживания воздуха, которая позволит снизить уровень заболеваемости в коллективах»., генеральный директор ООО «Современные технологии»:«Это не первый «Умный объект», мы сделали более 1000 офисов для бизнеса. Подобное решение для детского сада – это первый в России наш совместный проект. Уверен, что дальше продолжим наращивать положительный опыт и гордимся тем, что современные технологии будут служить детям. Для нас приятно под Новый год сделать подарок и создать комфортные условия для развития нового поколения».Вся информация оперативно отображается в личном кабинете заведующего детского сада и позволяет в онлайн режиме наблюдать показатели и управлять системой.