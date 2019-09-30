В Самаре стартовал проект по развитию «Общественных центров» Сбербанка

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Сбербанк запустил новый проект по развитию «Общественных центров» на базе офисов банка в Самаре. Идея заключается в том, чтобы на основе имеющейся инфраструктуры банка начать формировать «центры знаний» для различных целевых групп.25 сентября в офисе Сбербанка в Самаре по адресу Революционная, д.126 состоялась первая встреча для аудитории старше 50 лет, посвященная тематике: «Безопасность при использовании финансовых продуктов». О правилах безопасности рассказала руководитель проектов Дивизиона «Особенные решения» Поволжского банка ПАО Сбербанк– Используя подобный формат мероприятий, мы меняем восприятие Сбербанка как исключительно финансовой организации к более широкому представлению о нем, как источнике новых знаний и уникального опыта. В вопросе профилактики безопасности использования банковских продуктов огромное значение имеет совместная работа банка и клиентов различных целевых групп посредством культурно-просветительской работы, а ее правильная организация и вовлечение наибольшего числа участников многократно повышают эффективность такой профилактики, – уточнила заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Лилия Читнева.Участие во встрече приняли свыше 50 человек, среди которых также были представители Пенсионного фонда Самарской области.– Ранее я принимала участие в мероприятиях Сбербанка, и благодаря полученным знаниям я стала уверенным пользователем «Сбербанк Онлайн». Конечно, на этом обучении мы почерпнули очень много интересного и важного для нас. Информация крайне продуктивная, и я уверена, что мы ее используем, – прокомментировала главный специалист Пенсионного фонда России по Самарской области