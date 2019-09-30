В Самаре стартовал проект по развитию «Общественных центров» Сбербанка
30 сентября 2019 11:01
80
Сбербанк запустил новый проект по развитию «Общественных центров» на базе офисов банка в Самаре. Идея заключается в том, чтобы на основе имеющейся инфраструктуры банка начать формировать «центры знаний» для различных целевых групп.
25 сентября в офисе Сбербанка в Самаре по адресу Революционная, д.126 состоялась первая встреча для аудитории старше 50 лет, посвященная тематике: «Безопасность при использовании финансовых продуктов». О правилах безопасности рассказала руководитель проектов Дивизиона «Особенные решения» Поволжского банка ПАО Сбербанк Светлана Зайчикова.
– Используя подобный формат мероприятий, мы меняем восприятие Сбербанка как исключительно финансовой организации к более широкому представлению о нем, как источнике новых знаний и уникального опыта. В вопросе профилактики безопасности использования банковских продуктов огромное значение имеет совместная работа банка и клиентов различных целевых групп посредством культурно-просветительской работы, а ее правильная организация и вовлечение наибольшего числа участников многократно повышают эффективность такой профилактики, – уточнила заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Лилия Читнева.
Участие во встрече приняли свыше 50 человек, среди которых также были представители Пенсионного фонда Самарской области.
– Ранее я принимала участие в мероприятиях Сбербанка, и благодаря полученным знаниям я стала уверенным пользователем «Сбербанк Онлайн». Конечно, на этом обучении мы почерпнули очень много интересного и важного для нас. Информация крайне продуктивная, и я уверена, что мы ее используем, – прокомментировала главный специалист Пенсионного фонда России по Самарской области Ольга Агеенкова.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 сентября 2019 09:47
Администрация Самары объявила еще 6 аукционов на право размещать и эксплуатировать рекламные конструкции Заявки принимаются до 28 октября. Экономика региона
109
28 сентября 2019 10:27
Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября. Экономика региона
380
25 сентября 2019 12:22
Выставка продлится еще два дня. Экономика региона
265
Финансы и Банки
30 сентября 2019 11:51
Снижение ставок составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 п.п. на большинство продуктов ипотечного кредитования Сбербанка. Финансы и Банки
26
30 сентября 2019 11:01
Состоялась первая встреча для аудитории старше 50 лет. Финансы и Банки
80
27 сентября 2019 13:50
Пилот реализуется во всех территориальных банках. Финансы и Банки
353
Строительство
26 сентября 2019 11:42
Деньги необходимы для продолжения работ. Строительство
286
25 сентября 2019 12:50
Территорию зачистят от старых домов. Строительство
260
25 сентября 2019 12:24
Пока не совсем ясно, будет реализовывать эту работу застройщик или само ведомство. Строительство
264
Материалы и технологии
27 сентября 2019 21:24Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
40
21 сентября 2019 08:41Сварочные агрегаты – особенности
В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
72
14 сентября 2019 12:34Приборы контроля
По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
76
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
72
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
705
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1751
Бизнес
24 сентября 2019 17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы. Бизнес
377
18 сентября 2019 10:38
Участие в нем бесплатное. Бизнес
329
16 сентября 2019 13:58
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
363
Новости компаний
27 сентября 2019 17:40
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом. Новости компаний
453
26 сентября 2019 12:14
Запуск состоялся сегодня, 26 сентября. Новости компаний
232
25 сентября 2019 18:16
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Новости компаний
400
19 сентября 2019 17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий Новости компаний
384
IT и Коммуникации
19 сентября 2019 18:08Shadow of Mordor : обзор игры
«Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
118
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
114
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
93
Транспорт
30 сентября 2019 09:38
Акция приурочена к Международному дню пожилого человека. Транспорт
105
28 сентября 2019 10:43
Работы будут вести с помощью инвесторов. Транспорт
491
27 сентября 2019 11:10
Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов». Транспорт
390
25 сентября 2019 15:59
Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта. Транспорт
325
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
165
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
361
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
340
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
464
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
441
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
613
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
432
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
906
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
510
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1156
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
820
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1075
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1265
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
688
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2556
Мероприятия