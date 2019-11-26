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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сменить номер для уведомлений можно в 77 тысячах банкоматов Сбербанка по всей России

26 ноября 2019 13:36
132
Сменить номер для уведомлений можно в 77 тысячах банкоматов Сбербанка по всей России
Ранее возможность смены номера для уведомлений появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк сделал доступнее смену номера телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях. Теперь номер можно изменить не только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении, но и в банкомате.

Эта возможность пригодится клиентам, которые сменили номер мобильного телефона или приобрели новый и хотят получать на него уведомления от банка.

Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк Онлайн». Этой функцией уже пользуются более 10 тысяч раз в день.

Сбербанк напоминает, что в случае смены вашего номера мобильного телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате.
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