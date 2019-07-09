Сбербанк станет стратегическим партнером Кластера автомобильной промышленности Самарской области

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Автозаводское отделение ПАО Сбербанк и "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" подписали соглашение о сотрудничестве.Соглашение обеспечит создание условий для эффективного взаимодействия участников Кластера и Банка, позволит привлекать ресурсы для реализации совместных проектов и достигать их целевые показатели, а также делиться актуальной информацией об инструментах финансирования и минимизации рисков.- «Заключив соглашение о сотрудничестве, мы открываем ещё больше возможностей для 66 предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности Самарской области, который является одним из крупнейших машиностроительных кластеров в России. Здесь важна поддержка Сбербанка не только с точки зрения традиционных банковских сервисов, но и в рамках продуктов и цифровых сервисов экосистемы банка», - подчеркнул Управляющий Автозаводским отделением ПАО Сбербанк