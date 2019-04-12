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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк представляет сервис «Кредитный потенциал»

12 апреля 2019 12:58
67
Сбербанк представляет сервис «Кредитный потенциал»
Сервисом можно воспользоваться до подачи кредитной заявки.

Сбербанк объявляет о начале открытого тестирования сервиса «Кредитный потенциал», созданного для улучшения клиентского опыта физических лиц при использовании кредитных продуктов.

Новый сервис, доступный в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», позволяет клиенту узнать о максимально возможной именно для него сумме потребительского кредита или о доступном лимите по кредитной карте до подачи кредитной заявки.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать»:
«При выборе кредитного продукта клиенту важно знать, какую сумму может предложить банк, как быстро и на каких условиях он сможет ее получить, какие документы для этого потребуются. ʺКредитный потенциалʺ от Сбербанка отвечает на все эти вопросы, делая выбор кредита удобным и понятным. Каждому клиенту кредитный потенциал рассчитывается индивидуально, а значит, он может воспользоваться самым подходящим и выгодным для него вариантом кредитования от Сбербанка».

В сервисе «Кредитный потенциал» клиент может самостоятельно подобрать любой из предложенных кредитных продуктов в рамках заранее одобренных лимитов. Сервис уже доступен в Сбербанк Онлайн для 90% пользователей, а в течение 3 месяцев откроется для всех клиентов Сбербанка. На текущий момент сервисом воспользовалось уже более 1 млн клиентов.

Сервис «Кредитный потенциал» разработан в соответствии со Стратегией развития розничного бизнеса 2020 Сбербанка, предусматривающей персонализацию сервисов на основании знаний банка о клиентах и расширение возможностей самообслуживания, доступных в Сбербанк Онлайн.


Фото pixabay.com
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