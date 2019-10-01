Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать заемщиков по долговой нагрузке
1 октября 2019 09:36
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Российские банки с сегодняшнего дня обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите на сумму от 10 тысяч рублей. Такие меры приняты регулятором для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.
По данным Национального бюро кредитных историй, более 11% российских заемщиков имеют текущую долговую нагрузку более 50%, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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