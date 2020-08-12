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71% потребительских кредитов жители Поволжья берут в Сбербанке онлайн

12 августа 2020 15:43
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Подать заявку на кредит и узнать решение можно не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в онлайн-банк и во вкладке кредиты выбрать функцию «Взять кредит».
В Поволжском банке Сбербанка проанализировали соотношение потребительских кредитов, выданных с помощью дистанционных и физических каналов обслуживания за 7 месяцев текущего года.

Результаты показали, что 71 % займов сегодня выдается онлайн. Так количество кредитов, выданных за 7 месяцев 2020 года онлайн составило почти 298 тысяч штук, а кредитов, выданных в физической сети банка - более 121 тысячи.

Подать заявку на кредит и узнать решение можно не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в онлайн-банк и во вкладке кредиты выбрать функцию «Взять кредит». В случае одобрения банк перечислит деньги сразу на карту Сбербанка.
После недавнего масштабного обновления Сбербанк Онлайн в разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы видим, что наши клиенты всё чаще отдают предпочтение онлайн-каналам обслуживания. Из 75 тысяч потребительских кредитов, выданных в Поволжском банке Сбербанка в прошлом месяце, более 54 тысяч – выдано онлайн. Это на 68% больше, чем в июле прошлого года. Очевидно, что этот тренд будет расти, ведь сегодня возможность получения услуг дистанционно особенно актуальна».


Фото:ru.freepik.com
 
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5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
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Новости Тольятти
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
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10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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