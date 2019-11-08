11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
8 ноября 2019 12:37
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Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.
Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.
Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:
потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;
скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;
оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;
повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;
скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;
возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;
скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».
Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка.
Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.
Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.
Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.
«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.
«Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбербанк продолжает добрую традицию и отмечает день рождения самым выгодным днем в году. Жители России могут оформить продукты и услуги на уникальных условиях, а также получить специальные подарки от партнёров банка. Итоги прошлого года показали, что клиентам понравилась наша идея и они активно участвовали в акции. Уверен, и в этот раз каждый участник Зелёного дня сможет найти для себя интересные предложения и скидки».
Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.
Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».
В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.
Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.
Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.
Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.
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