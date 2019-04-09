24 апреля в Волгограде состоится встреча с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

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Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоится 24 апреля 2018 г. в Волгограде. Акционеры смогут напрямую задать вопросы о работе ПАО Сбербанк и высказать свои предложения руководителям Сбербанка и руководителям регионального филиала.В программе встречи – выступление Председателя Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк, Антона Данилова-Данильяна, доклад Управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Анастасии Беляниной об итогах деятельности банка за 2018 год и прогнозах на 2019 год. Также с обзором банковского сектора и макроэкономики выступит старший управляющий директор – главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников. Затем члены Комитета и топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк ответят на вопросы о взаимодействии с акционерами, стратегии банка и перспективах его развития.Начало мероприятия: в 14:00 по московскому времени.В очном формате встреча пройдет в Волгограде, для акционеров из других городов Поволжья будет организована видеотрансляция заседания.Чтобы принять участие в мероприятии, акционерам нужно предварительно зарегистрироваться на сайте www.sberminor.ru или по телефонам:- г. Астрахань, ул. Кирова, 41 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5701-1238;- г. Саратов, ул. Вавилова д, 1/7 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5779-1827;- г. Пенза, ул. Суворова, д.81 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5755-1409;- г. Оренбург, ул. Володарского, д.16 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5716-2400;- г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40а – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5792-6840;- г. Самара, Московское шоссе, д.15 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5777-1886;- г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 – тел. 8-800-70-700-70, внутренний номер 5704-2091 или тел. 8 (902) 386 93 19