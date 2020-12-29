Сколько тратят и что покупают самарцы на Новый год

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Жители Самары в канун нового года чаще всего покупают детские товары и электронику, показало исследование аналитиков торгового комплекса «Амбар». Аналитики сравнили данные с 1 по 20 декабря с показателями за аналогичный период прошлого месяца и прошлого года.

Согласно данным исследования самый высокий рост показал сегмент детских товаров - +14% к прошлому году. Вырос и средний чек: в декабре на подарки детям в среднем тратят 3500 рублей, что на 12% больше, чем в ноябре.

На втором месте «электроника и бытовая техника», полезные подарки по – прежнему пользуются спросом. Так рост к прошлому году составил 9%, а к ноябрю этого года +10%. Средний чек вырос относительно ноября на 31% – 8800 рублей.

Выросли и «товары для дома», показав динамику к прошлому году в 7%, а к ноябрю – 9%. Средний чек здесь на уровне 3000 рублей.

Несмотря на отмену корпоративных мероприятий, жители Самары активно пополняют гардероб– товарооборот в сегменте «Одежда» вырос на 9% к прошлому году и на 10% к ноябрю. А средний чек составил около 5000 рублей.

Также, аналитики отмечают восстановление потребительского спроса и плавное восстановление трафика. Данные основаны на статистике по трем торговым комплексам – ТК «Амбар», ТК «Гудок» и ТРК «Московский».

«В прошлые годы декабрьский трафик генерировали в том числе праздничные мероприятия, бесплатные новогодние елки и рождественские ярмарки. В связи с введенными в регионе ограничениями, акцент в этом году был сделан на создание новогодней атмосферы – установлено больше фотозон, праздничной иллюминации и все новогодние праздники посетителей будут поздравлять индивидуально Дед Мороз и Снегурочка. Рост посещаемости в декабре к ноябрю составил 5%, а товарооборот вырос на 9%, что практически сопоставимо с данными прошлого года», - администрация торгового комплекса «Амбар».