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Правительство в 2020 году не потратит ₽1 трлн из бюджета

29 декабря 2020 22:14
154
Эти деньги перейдут на следующий год, в том числе для финансирования вакцинации.

Предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут составить 23,84 трлн руб., но Минфин и ведомства — распорядители бюджетных средств, по-видимому, не успеют потратить около 1 трлн руб. из этой суммы (порядка 4%), сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Эти деньги, по его словам, «не пропадут», а будут перенесены на следующий год — в том числе с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации населения. На сегодняшний день в 2020 году потрачено около 22 трлн руб., сообщил министр.

Почему не потратили триллион

Как рассказал Силуанов, неизрасходованный в этом году 1 трлн руб. складывается из:

- 300 млрд руб. госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году;
- 140 млрд руб. неисполненных расходов силовых ведомств;
- 70 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов регионам, которые выделяются под конкретную потребность;
- 400–450 млрд руб. накопленных средств, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства.

Исходя из слов министра, исполненные расходы бюджета в 2020 году составят 22,8–22,9 трлн руб., что все равно превышает доковидный план более чем на 3 трлн руб. и эквивалентно 21,3% ВВП (максимум с 2010 года). В 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов составлял 5,8%, что стало крупнейшим показателем с 2007 года и вызвало критику Счетной палаты и президента. В этом году «получше идем», сказал Силуанов.

Министр объяснил, что переходящие остатки 2020 года помогут обеспечить те расходы, которые в бюджете пока не учтены. Это вакцинация населения от коронавируса, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда, возможная дополнительная помощь регионам и «понятные социальные обязательства», которые необходимо будет финансировать. Ранее в декабре пресс-служба Минфина поясняла РБК, что за освоение средств ответственны главные распорядители (ГРБС, в том числе министерства и ведомства), часть расходных лимитов может быть перенесена на следующий год по объективным причинам, и правительство «работает над своевременным направлением таких ресурсов в резервный фонд, чтобы в следующем году была возможность оперативно реагировать на развитие ситуации с заболеваемостью и деловой активностью».

Сохранятся ли бюджетные стимулы для экономики

После чрезвычайного роста расходов в 2020 году в следующем году расходы федерального бюджета в номинальном выражении сократятся впервые в новейшей истории. Экономисты называли это ужесточением бюджетной политики (относительно 2020 года) и предупреждали, что оно будет тормозить экономический рост. Всемирный банк посоветовал России избрать более «постепенные» темпы бюджетной консолидации. Но Силуанов поспорил с такой критикой, подчеркнув, что в 2021 году правительство сохраняет антикризисные стимулы в размере порядка 1% ВВП (более 1 трлн руб.). Они будут обеспечены, в частности, за счет временного ослабления бюджетного правила в 2021 году, которое прибавит 875 млрд руб. к предельным расходам бюджета (относительно показателя, который должен был сложиться в соответствии с бюджетным правилом).

Несмотря на вторую волну коронавируса, у Минфина пока нет планов корректировать бюджет на 2021 год, сообщил Силуанов. Хотя заболеваемость COVID-19 превышает весенние уровни, планов «закрывать экономику» у высшего руководства пока нет, поэтому и дополнительные бюджетные меры пока не нужны, указал министр.

По словам Силуанова, в 2020 году дополнительный фискальный стимул оценивается в 4% ВВП, а общий «фискальный импульс» (за счет того, что государство резко перешло от профицита к дефициту бюджета, а также докапитализировало институты развития, включая ВЭБ.РФ) — в 9% ВВП. Исходя из этого показателя, Россия входит в первую пятерку стран G20 по объемам антикризисного стимулирования, после США, Бразилии, Канады и Австралии, утверждает Силуанов.

Советы МВФ и Всемирного банка, возможно, подходят для стран, которые эмитируют резервную валюту или не беспокоятся о бюджетной сбалансированности, заметил Силуанов, но Россия вынуждена проводить «ответственную политику» и не может себе позволить на постоянной основе занимать по 5 трлн руб. с лишним, как в 2020 году. Помимо этого сохраняется неопределенность с американскими санкциями в отношении рублевого госдолга, и в этих условиях «особо разгоняться с заимствованиями не хотелось бы, ухудшая условия для корпоративных заемщиков», а также учитывая уровень ставок и растущие расходы на обслуживание госбумаг.

 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости / РБК
 

 

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Комментарии

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Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах
29 декабря 2020  13:48 
Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах
Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.  Экономика региона
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Дмитрий Азаров сдал плазму крови для помощи больным с COVID
29 декабря 2020  13:35 
Дмитрий Азаров сдал плазму крови для помощи больным с COVID
Ее забор производится у людей, уже переболевших COVID-19, и используется для переливания крови. Здравоохранение
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Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области
29 декабря 2020  13:08 
Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30792 случая коронавируса. Здравоохранение
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На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
29 декабря 2020  12:33 
На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
В связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самаре проводить не планируется Культура
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В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
29 декабря 2020  12:00 
В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
На 29 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба.
28 декабря 2020  22:26 
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в праздничные дни
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
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А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
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Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
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26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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