Первый этап акции «В Новый год – без старых долгов» в Самаре подходит к концу

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Сегодня последний день, когда добросовестные абоненты «РКС-Самара», заплатившие аванс, могут прийти за сладким подарком.

Традиционная акция «В Новый год – без старых долгов» в 2020 году проходит с 7 по 25 декабря. «РКС-Самара» дарит сладкие подарки или сто рублей на лицевой счёт всем абонентам, у которых нет долгов и оплачены авансовые квитанции за декабрь. Сегодня – последний день, когда можно поучаствовать в акции!

По состоянию на 24.12.2020 5 881 самарец получил сладкий подарок, а 1 307 выбрали скидку в размере 100 рублей за водоснабжение и водоотведение. Для участия во втором этапе акции зарегистрировались 1 287 жителей города. Они станут участниками в февральском розыгрыше призов от ресурсоснабжающей компании.

В декабре абоненты «РКС-Самара» получили не только квитанции за ноябрь, но и авансовые квитанции за декабрь. Следующие квитанции жители Самары получат по итогам января в феврале 2021 года.