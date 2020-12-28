На немецком участке завершили работы по укладке «Северного потока – 2»

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Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом в понедельник, 28 декабря, передают "Известия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от агентства DPA.

Строительство трубопровода возобновилось 11 декабря, работы по укладке в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна». Ожидается, что в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее в этот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток – 2» уже находится в высокой степени готовности и будет достроен.

На прошлой неделе генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что сухопутная часть газопровода «Северный поток – 2» готова к вводу.

Вместе с тем 11 декабря сообщалось, что сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря.

Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

Фото: Global Look Press/J.Koehler/ТАСС