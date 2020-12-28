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На немецком участке завершили работы по укладке «Северного потока – 2»

28 декабря 2020 22:36
169
Ожидается, что в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом в понедельник, 28 декабря, передают "Известия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от агентства DPA.

Строительство трубопровода возобновилось 11 декабря, работы по укладке в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна». Ожидается, что в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее в этот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток – 2» уже находится в высокой степени готовности и будет достроен.

На прошлой неделе генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что сухопутная часть газопровода «Северный поток – 2» готова к вводу.

Вместе с тем 11 декабря сообщалось, что сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря.

Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

 

Фото: Global Look Press/J.Koehler/ТАСС

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Комментарии

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Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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