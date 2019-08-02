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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Volga Investment Summit и World Halal Day пройдут в Самаре

2 августа 2019 17:46
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3 – 5 октября Самара объединит сразу два события в сфере экономики и финансов.
3 – 5 октября Самара объединит сразу два события в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit (Волжский инвестиционный саммит) и World Halal Day (Всемирный день халяль). Организаторами Всемирного дня халяль выступают Правительство Самарской области, United World Halal Development и Международная Ассоциация Исламского бизнеса.

Volga Investment Summit – это уникальная платформа для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов.

World Halal Day — крупнейшее событие в мире исламского бизнеса. С 2014 года оно проводилось в Индии, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее. В 2019 году Всемирный день халяль пройдет в России. Мероприятие международного уровня станет одним из самых масштабных для Самарской губернии в текущем году. В силу своего географического положения, экономического развития и мультиконфессионального населения самарский регион имеет все основания стать уникальной площадкой для обсуждения экономического и культурного партнерства России, стран Ближнего Востока и Азии.

Ключевыми темами деловой программы станут экспорт, развитие торгово-экономических отношений, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия халяль. В течение 3-х дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. World Halal Day традиционно состоит из трех частей: экономического саммита, выставки и ярмарки халяльной продукции.

Планируется участие свыше 100 делегатов из 27 стран мира, размещение 200 российских стендов и 50 экспозиций из разных стран мира (страны Персидского Залива, страны Юго-Восточной Азии, Бразилии, стран Южной Африки, Австралии, Великобритании и стран участников Европейского союза).

Участники смогут наладить и укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи, а также продвинуться в вопросах развития туризма.

В рамках программы пройдут форумы, пленарные и панельные сессии, круглые столы и В2В-переговоры, в ходе которых будут презентованы лучшие инвестиционные проекты Самарской области и наиболее эффективные инвестиционные стратегии.

Запланировано участие представителей ведущих банков РФ, Исламского банка развития, Дубайского Исламского Банка, компаний банковского сектора экономики, органов власти на региональном, федеральном и международном уровне, инвесторов. Саммит будет иметь дискуссионно-экскурсионный характер с возможностью посетить ключевые инвестиционные площадки региона, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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