Виктор Кудряшов принял участие в открытии новой производственной линии на заводе Электрощит Самара

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Завод, история которого насчитывает более 75 лет, сегодня является высокотехнологичным, динамично развивающимся производством, выпускающим конкурентоспособную продукцию, которую приобретают как российские, так и зарубежные предприятия и организации.Доля компании на рынке высоковольтных подстанций России составляет 35%. Доля новых изделий в производстве достигает 75%. Здесь постоянно ведется модернизация оборудования, цехов, чтобы выпускаемая продукция отвечала самым современным требованиям. Поставляемые материалы взяты под самый строгий контроль. По итогам 2018 года Электрощит зафиксировал рост заказов на 20%.Внедрение современной окрасочной установки позволит значительно усовершенствовать производственный процесс. Комплекс обеспечит большую безопасность оператора в ходе работ, улучшит культуру рабочего места и качество выполняемых работ, повысит производительность на 150% и более, а также устранит загрязнения от паров растворителя и краски в цехе.«Мы гордимся тем, что наши технологии позволят реализовать самые сложные требования заказчиков. Важно, что наш комплекс не только соответствует современным производственным стандартам, но и снижает количество вредных выбросов на 95%, так как содержит несколько степеней очистки воздуха и фильтрации», — отметил президент группы компаний Электрощит Самара Владимир Шатунин.Новое окрасочное оборудование оснащено уникальным кантователем для погрузки, разгрузки и поворота рам из горизонтального в вертикальное положение, что обеспечивает комплексу доступ ко всем частям окрашиваемых рам в процессе окраски. Для модернизации рабочего процесса применяется современная компьютерная система управления комплексом.«Всегда очень приятно, когда открываются новые современные производства, потому что в первую очередь это означает повышение качества продукции, конкурентоспособности предприятия, рост производительности труда, снижение себестоимости, больше возможностей на рынке готовой продукции. И мы очень рассчитываем, что предприятие Электрощит Самара, которое, безусловно, является знаковым для нашей области, продолжит поступательное развитие. Сегодня здесь есть рост заказов. А мы со своей стороны будем оказывать содействие, используя доступные нам механизмы, для того чтобы этот рост был устойчивым», — сказал Виктор Кудряшов во время торжественного открытия комплекса, передает пресс-служба облправительства.В регионе осуществляется комплексная поддержка промышленных предприятий, относящихся к категории крупного и среднего бизнеса. В этом году создан государственный фонд развития промышленности Самарской области, который будет оказывать содействие предприятиям по аналогии с федеральной структурой. В рамках его деятельности планируется выдача льготных целевых займов под 1-5% годовых на условиях программ федерального Фонда развития промышленности «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Проекты предприятий будут финансироваться за счет средств федерального и региональных бюджетов в процентном соотношении 70/30. При этом стоимость проекта, на реализацию которого возможно получить льготный целевой заём, составляет не менее 25 млн. рублей (в федеральном фонде по данным программам – от 62,5 млн. рублей), сумма займа от 20 млн. рублей (в ФРП — от 50 млн. рублей). Это позволит воспользоваться государственной поддержкой большему числу промышленных предприятий. Также в государственном фонде будут действовать программы «Повышение производительности труда» и «Конверсия», финансирование которых будет осуществляться из регионального бюджета. Сумма займов по данным программам от 5 до 20 млн. рублей, бюджет проекта от 25 млн. рублей.