Виктор Кудряшов принял участие в открытии нового производства в Отрадном
26 июня 2019 16:53
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Одним из посещенных объектов был городской Парк культуры и отдыха, проект благоустройства которого отобран по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Виктор Кудряшов подчеркнул, что Отрадный традиционно является одним из самых благоустроенных городов Самарской области. «Уже в следующем году в городском парке планируется масштабная реконструкция. Я уверен, что после ее завершения это будет одно из самых любимых мест горожан. В парке обновят аттракционы, спортивный сектор, появятся очень красивые современные объекты общепита. Значительные средства были привлечены из федерального бюджета, в том числе благодаря активной позиции горожан. Мы смогли представить на федеральном уровне проект, в котором участвовали жители и подсказали много интересных идей, которые будут воплощены», — отметил он.
Виктор Кудряшов посетил также насосно-фильтровальную станцию, которая снабжает питьевой водой не только Отрадный, но и населённые пункты муниципального района Кинель-Черкасский. Сейчас здесь при поддержке областного Правительства проходит капитальный ремонт.
Главной темой визита стало открытие нового производства на заводе группы компаний Таркетт, одного из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий.
Правительство Самарской области проводит последовательную системную работу, направленную на устойчивое развитие экономики в регионе. Отдельное внимание уделяется развитию промышленности, в том числе поддержке промышленных предприятий. Это позволяет достигнуть положительных результатов. В целом по итогам 2018 года объём отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13% к уровню 2017 года и составил более 1580 миллиардов рублей. По объёму промышленного производства область занимает 4 место в ПФО.
Завод АО «Таркетт» в Отрадном Самарской области является одним крупнейших в мире по производству напольных ПВХ-покрытий. В настоящее время большую популярность среди потребителей получили жёсткие модульные ПВХ напольные покрытия (Rigid LVT). И в конце 2017 года руководством компании было принято решение о запуске собственного производства этой продукции. На сегодняшний день в Отрадном открыто единственное в России производство жёстких модульных ПВХ покрытий. Инвестиции в подготовку площадки, инженерные коммуникации, новую технологию составили в 2018 году 160 млн. рублей.
Максимальная мощность уже смонтированного оборудования составляет 780 тысяч кв.м. или 600 млн. рублей выручки, что позволит создать 44 новых рабочих места.
При проектировании производства были сразу учтены возможности масштабирования производства и увеличения мощностей. Площадка, инженерные коммуникации и схема размещения оборудования позволяют разместить еще до 3-х линий производства листов. Мощности новой технологии могут быть увеличены до 2,8 млн. кв.м. готовой продукции, что эквивалентно 2,6 млрд. рублей выручки в год и созданию 126 рабочих мест.
Виктор Кудряшов: «Я уверен, рынок сбыта у продукции будет очень большой. И что очень важно, ее часть, возможно, пойдет на экспорт. У региона есть задача значительно увеличить объем экспорта, и такого рода производства помогут нам ее решить. Мы благодарны руководству компании за решение разместить это производство именно здесь. Желаю успеха предприятию, это один из лидеров экономики Самарской области. Конечно, рассчитываем, что подобные проекты будут реализовываться и в будущем», передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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