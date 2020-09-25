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Масштабное трехдневное мероприятие собрало лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России.

24 сентября в технопарке «Жигулевская долина» состоялось открытие Всероссийского совместного Форума «Основные направления роста индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России». Он объединил Вторую инжиниринговую конференцию Самарской области и VI конференцию «Инжиниринг в экономике России».

Масштабное трехдневное мероприятие собрало лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России. Форум организован Правительством Самарской области и Некоммерческим партнерством «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций» при поддержке Российского технологического агентства, Агентства по технологическому развитию, национальной технологической инициативы «ТЕХНЕТ». Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Партнеры Форума: Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство экономического развития и инвестиций. Оператором Форума выступает технопарк «Жигулевская долина».

С учетом эпидемиологической обстановки, Форум проходит в очно-дистанционном формате.

В Форуме принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, центры инжиниринга и инжиниринговые компании России, ведущие промышленные дизайнеры, крупные производственные компании и предприятия МСП, интеграторы лучших технологических решений.

На торжественном открытии Форума министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов отметил важность сферы инжиниринга в развитии экономики страны, обозначил основные точки обсуждения в рамках форума и пригласил участников посетить уникальный Региональный центр инжиниринга на территории технопарка «Жигулевская долина»:

– Второй год подряд мы встречаемся с вами, чтобы обсудить актуальные вопросы развития инжиниринга в России. Мы понимаем, что это абсолютный приоритет «умной» экономики.