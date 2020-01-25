В руководстве ТоАЗа решили заставить рабочих митинговать и устраивать акции соцпротеста?

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Мы, активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала», обращаемся ко всем неравнодушным жителям Тольятти и Самарской области, ко всем работникам завода «Тольяттиазот», ко всем, кто всей душой переживает за будущее нашего предприятия и всего регионаСегодня огромной опасности подвергаются все те, кто каждый день приходит на завод для выполнения своих профессиональных обязанностей, а также жители Тольятти и пригородов, находящиеся в непосредственной близости от крупного химического предприятия. И тому есть сразу несколько причин!Владельцы «ТоАЗа», а также их ставленники в руководстве во главе см, на протяжении долгого времени полностью игнорировали все требования промышленной безопасности. Они довели производственное оборудование и трубопроводы до критического состояния. Ростехнадзор в ходе проверки осенью 2019 года выявил на предприятии более 360 нарушений в области промбезопасности, значительная часть которых – критические и представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. В этой ситуации Ростехнадзор и Комсомольский районный суд вынуждены были вынести абсолютно однозначное решение – приостановить работу производственного объекта I класса опасности – склада сырьевой кислоты и щелочи, оборудование и трубопроводы которого находятся в аварийно-опасном состоянии.Однако вместо того, чтобы начать оперативно и неукоснительно исполнять все требования промбезопасности и устранять замечания, вынесенные надзорным ведомством, гендиректор Межеедов и другие управленцы завода решили пойти уже знакомым путем – а именно наплевать на все риски возникновения аварий и ЧП, и не исполнять решение суда о необходимости прекращения эксплуатации склада сырьевой кислоты и щелочи. Более того, они постарались максимально затруднить работу судебных приставов, которые приехали опломбировать разрушающееся оборудование и протекающие трубопроводы, наплевав не просто на постановление судебного органа, но даже на жизни людей.Требования и нормы промбезопасности нарушаются на заводе давно и систематически. Однако жадность, как всегда, сыграла главную роль, и вместо того, чтобы обеспечить безопасность городу и работникам предприятия, руководство завода предпочитает экономить на безопасности и любыми путями выкачивать деньги с завода. Межеедов недавно пафосно отчитался об итогах прошедшего года – завод выпустил рекордное количество аммиака – свыше 3 млн тонн! Но какой ценой это было сделано? А просто оборудование завода в 2019 году не останавливалось на планово-профилактические ремонты и работало на износ в прямом смысле этого слова!Испугавшись грядущей остановки завода,, вместо того, чтобы реально чинить прогнившее оборудование и трубопроводы, предоставили суду фиктивные документы о якобы проделанной работе и мешали работе судебных приставов. Поэтому 23 января для исполнения решения суда, а по сути – для спасения человеческих жизней – вместе с приставами на завод прибыли сотрудники ФСБ и установили блокирующие пломбы на опасное оборудование.Именно эти действия официальных органов стали для руководства, привыкшего только грабить завод и работников, выводить деньги предприятия в офшоры, толчком к очередному произволу. Сегодня под угрозой увольнения простых рабочих заставляют выходить на митинг, якобы в поддержку ТоАЗа. От производства отрывают тех, кто и так, из последних сил старается не допустить возникновения аварийных ситуаций, кто каждый день борется за безопасность на предприятии.Рядовые инженеры, аппаратчики, слесари продолжают сегодня работать за копейки (средняя зарплата на предприятии упала до 18-25 тысяч рублей), в то время, как Межеедов и другие топ-менеджеры ежемесячно получают зарплату в 3-4 миллиона рублей! Естественно, недобросовестное руководство готово использовать все, даже самые гнусные способы давления на правоохранительные органы и органы власти города и региона. Вместо того, чтобы работать над устранением обнаруженных недочетов и нарушений, повышать промбезопасность крупного химического предприятия для избежания вполне техногенной катастрофы, директорат планирует использовать рядовых сотрудников как живой щит, организуя митинг, якобы в защиту интересов «Тольяттиазота». При этом у работников, которые откажутся участвовать в акции, обещают забрать последние средства к существованию, лишить зарплат и даже уволить!При этомиграет марионеточную роль, во всем соглашаясь с действиями руководства завода. Вместо того, чтобы встать на защиту самого основного права работников – права на безопасный труд, председатель профкома Севостьянова ставит коммерческие интересы своих работодателей выше принципов профсоюзной солидарности и защиты прав трудового коллектива.Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» обращается ко всем, кто знаком с плачевной ситуацией на заводе – не верьте лживым утверждениям руководства завода о том, что его остановка приведет к катастрофе, на самом деле к катастрофе может привести продолжение эксплуатации аварийного оборудования. Не поддавайтесь на провокации, организуемые Межеедовым и его замами, не выходите на несанкционированные митинги! Жадность управленцев и хозяев завода не знает границ, поэтому они хотят при помощи рабочих дестабилизировать социальную ситуацию в регионе.Мы хотим еще раз сказать жителям Тольятти и работникам ТоАЗа: все акции и митинги, устраиваемые нечистоплотным руководством, это лишь прикрытие для продолжения личного обогащения директоров предприятия и их беглых покровителей и хозяев Махлаев.Наша задача – вернуть управление заводом в руки трудового коллектива. Чтобы это стало возможным, ТоАЗ должен как можно скорее быть очищен от криминала во всех его проявлениях – от воровства и наплевательского отношения к безопасности работников. «Тольяттиазот» снова должен стать безопасным заводом!Сила в законе! Правда за нами!