В ресторанной сфере Самарской области за лето зарплаты в среднем выросли на 2 000 рублей

202

По итогам лета, сфера гостеприимства в Самарской области стала самым быстро растущим сегментом рынка труда.

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru выяснили, кого искали местные рестораторы и какие зарплаты предлагали специалистам сферы.

Больше всего вакансий в ресторанном бизнесе за три летних месяца было открыто в Москве (20% от всех) и Санкт-Петербурге (10%). Третье место в региональной структуре вакансий разделили работодатели из Краснодарского края и Московской области с одинаковой долей рынка в 8%. Пятую строчку занимает Татарстан – на Республику приходится 3% вариантов занятости для представителей сферы общепита. Ещё по 2% вакансий приходится на Крым и Самарскую область.

Динамика вакансий в ресторанной сфере Самарской области была довольно интересна – количество предложений росло от месяца к месяцу. Так, в июле компании открыли на 139% больше вариантов, чем в июне. Прирост в августе к июлю составил 23%. Даже относительно показателей прошлого года аналитики зафиксировали увеличение спроса на персонал (в августе 2020 года +23% к августу 2019 года). Средние предлагаемые зарплаты за год незначительно выросли – с 25 500 рублей в августе 2019 года до 27 500 рублей в августе этого года.

Самый большой спрос в Самарской области сохраняется на поваров (24% от всех вакансий, размещенных в июне-августе в ресторанной сфере), персонал кухни (17%), официантов, барменов (12%), управляющих ресторанами и барами (10%). В целом, каждая вторая вакансия ориентирована на соискателей с минимальным опытом работы от одного года, 40% вакансий доступно кандидатам без какого-либо профессионального стажа в ресторанном бизнесе.

Самый высокий уровень дохода компании предлагают шеф-поварам – в среднем 46 250 рублей и управляющим – в среднем 42 500 рублей. Значительно ниже уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях официантов и барменов – 25 000 рублей, поваров и поваров-сушистов – 27 500 рублей. Средний заработок бариста и пекарей составляет порядка 25 000 рублей.

Даже с учетом “коронакризисных” реалий, за год выросла зарплата шеф-поваров (в среднем на 3 700 рублей к июню-августу 2019 года), поваров (на 2 000 рублей), официантов, барменов (на 1,5 тысячи рублей).