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В ресторанной сфере Самарской области за лето зарплаты в среднем выросли на 2 000 рублей

18 сентября 2020 09:19
202
В ресторанной сфере Самарской области за лето зарплаты в среднем выросли на 2 000 рублей

По итогам лета, сфера гостеприимства в Самарской области стала самым быстро растущим сегментом рынка труда.

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru выяснили, кого искали местные рестораторы и какие зарплаты предлагали специалистам сферы.

Больше всего вакансий в ресторанном бизнесе за три летних месяца было открыто в Москве (20% от всех) и Санкт-Петербурге (10%). Третье место в региональной структуре вакансий разделили работодатели из Краснодарского края и Московской области с одинаковой долей рынка в 8%. Пятую строчку занимает Татарстан – на Республику приходится 3% вариантов занятости для представителей сферы общепита.  Ещё по 2% вакансий приходится на Крым и Самарскую область.

Динамика вакансий в ресторанной сфере Самарской области была довольно интересна – количество предложений росло от месяца к месяцу. Так, в июле компании открыли на 139% больше вариантов, чем в июне. Прирост в августе к июлю составил 23%. Даже относительно показателей прошлого года аналитики зафиксировали увеличение спроса на персонал (в августе 2020 года +23% к августу 2019 года). Средние предлагаемые зарплаты за год незначительно выросли – с 25 500 рублей в августе 2019 года до 27 500 рублей в августе этого года.

Самый большой спрос в Самарской области сохраняется на поваров (24% от всех вакансий, размещенных в июне-августе в ресторанной сфере), персонал кухни (17%), официантов, барменов (12%), управляющих ресторанами и барами (10%).  В целом, каждая вторая вакансия ориентирована на соискателей с минимальным опытом работы от одного года, 40% вакансий доступно кандидатам без какого-либо профессионального стажа в ресторанном бизнесе.

Самый высокий уровень дохода компании предлагают шеф-поварам – в среднем 46 250 рублей и управляющим – в среднем 42 500 рублей. Значительно ниже уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях официантов и барменов – 25 000 рублей, поваров и поваров-сушистов – 27 500 рублей. Средний заработок бариста и пекарей составляет порядка 25 000 рублей.

Даже с учетом “коронакризисных” реалий, за год выросла зарплата шеф-поваров (в среднем на 3 700 рублей к июню-августу 2019 года), поваров (на 2 000 рублей), официантов, барменов (на 1,5 тысячи рублей). 

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Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
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Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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