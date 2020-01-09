В рамках нацпроектов предприятия региона могут получить финансовую поддержку Фонда развития промышленности СО

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С наступлением нового года в Самарской области начал работу созданный по инициативе губернаторарегиональный фонд развития промышленности. В присутствии первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областисостоялось подписание договора между Некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Самарской области» (ГФПР СО) и Акционерным обществом «Гарантийный фонд Самарской области». В целях оптимизации бюджетных затрат полномочия ГФРП СО переданы управляющей организации.Напомним, что в 2019 году в регионе создан государственный Фонд развития промышленности Самарской области. Он предоставляет финансовую поддержку (льготные займы) предприятиям и организациям в сфере промышленности. На помощь фонда также могут рассчитывать бизнес структуры, реализующие научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение наилучших технологий, импортозамещение в сфере промышленности и экспорт. Кроме того, предприятиям предоставляется информационно-консультационная поддержка. Также фонд призван создавать условия для стимулирования инновационной деятельности, внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности.Фонд развития промышленности принимает активное участие в реализации нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».На сегодняшний день уже 3 предприятия Самарской области изъявили желание воспользоваться займом на льготных условиях регионального ФРП.В рамках деятельности фонда планируется выдача льготных целевых займов под 1 – 5 % годовых на условиях программ федерального ФРП «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Проекты будут финансироваться за счет средств федерального и региональных бюджетов в процентном соотношении 70/30.При этом стоимость проекта, на реализацию которого возможно получить льготный целевой займ, устанавливается в размере не менее 25 млн. рублей (в федеральном ФРП по данным программам – от 62,5 млн. рублей), сумма займа от 20 млн. рублей (в федеральном ФРП по данным программам от 50 млн. рублей). Это позволит воспользоваться государственной поддержкой большему числу промышленных предприятий региона.Также в региональном фонде будут действовать программы «Повышение производительности труда» и «Конверсия», финансирование которых будет осуществляться только из регионального бюджета. Сумма займов по данным программам от 5 до 20 млн. рублей, бюджет проекта от 25 млн. рублей. По программе «Повышение производительности труда» поддержку смогут получить промышленные предприятия — участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Программа «Конверсия» направлена на финансирование проектов по разработке и внедрению на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции гражданского или двойного назначения.На выдачу льготных целевых займов промышленным предприятиям Самарской области по вышеобозначенным программам в 2020 году в региональном бюджете в настоящее время предусмотрено 188 млн. рублей. Однако в планах Правительства Самарской области увеличение объёмов оборотных средств, чтобы повысить возможность оказания инвестиционной поддержки предприятиям региона.Гарантийный фонд Самарской области — единственная организация региона, которая не только выдаёт предпринимателям поручительства для привлечения финансовых ресурсов, но и оказывает финансовую поддержку бизнесу. Самарский гарантийный фонд по итогам года стал одним из лучших в стране по низкому уровню дефолтности (0,18%). В 2019 году фондом было выдано 63 поручительства на общую сумму 518 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь займов на сумму более 1,8 млрд. рублей. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться микрозаймами фонда по льготным процентным ставкам (от 3 до 8,5%). В прошлом году фондом выдано более 170 млн. рублей таких займов. В 2019 году фонд начал работать со стартап-проектами. Теперь он также будет реализовывать программы ФРП.Как отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, создание регионального Фонда развития промышленности упростит предприятиям губернии получение льготных займов. Кроме того, софинансирование из федерального бюджета позволит привлечь для развития региональной промышленности в несколько раз больше средств, чем непосредственно может выделить на эти цели областной бюджет.«Мы рассчитываем, что в 2020-м году совокупный объем привлеченных средств в инвестиционные проекты Самарской области превысит 1 млрд. рублей. В дальнейшем планируем увеличивать региональную составляющую, учитывать при корректировках бюджета увеличение капитализации новой организации. Наша цель — выйти на объем привлеченных инвестиций не менее 5-6 млрд. рублей за счет всех источников, которые будут задействованы благодаря государственному Фонду развития промышленности Самарской области», — подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.