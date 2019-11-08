В областном минстрое прошло совещание по вопросам ввода жилья в 2019 году

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В пятницу,, в министерстве строительства Самарской области прошло совещание под председательством министра строительства Самарской областипо вопросу ввода в эксплуатацию жилья в 2019 году.В совещании приняли участие руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской областии руководители восьми строительных компаний, ввод объектов которых запланирован до конца текущего года.Подобные встречи проводятся в областном минстрое регулярно, их цель – оказание максимального содействия застройщикам.Плановое задание по вводу жилья отражено в показателях национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страныВ 2019 году в Самарской области должно быть введено 1,782 млн кв. метров жилья.«Наша с вами общая задача – выполнить план по жилищному строительству. Понимаю, что есть объективные сложности по его реализации, но мы готовы помогать в решении юридических, организационных и прочих вопросов, чтобы за оставшееся время плановое задание было выполнено» — подчеркнул на встрече с застройщиками министр строительства.Вопросы строительства жилья в регионе находятся на постоянном контроле губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.