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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Тольятти рабочих «Тольяттиазота» руководители предприятия заставляют выходить на протестные акции

26 июня 2019 15:09
175
В Тольятти рабочих «Тольяттиазота» руководители предприятия заставляют выходить на на протестные акции
Похоже, угрозы беглых олигархов Махлаев поднять рабочих на протестные акции были не пустым звуком. Теперь, когда их положение стало по-настоящему отчаянным, они готовы пойти на крайние меры. Вынесение приговора в Комсомольском районном суде Тольятти по делу о хищении с «Тольяттиазота» 85 млрд руб. намечено на 2 июля. А 1 июня, как сообщают работники завода, их под угрозой увольнения заставляют принять участие в митинге перед зданием Комсомольского районного суда.
Уголовное дело, по которому будет вынесен приговор, было заведено еще в конце 2012 г. По версии следствия, обвиняемые, в числе которых совладельцы ТОАЗа Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также их швейцарские подельники Андреас Циви и Беат Рупрехт, годами продавали продукцию завода по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, который затем реализовывал ее на мировом рынке по справедливой цене. В результате около трети прибыли никогда не возвращалось на завод, а государственный бюджет лишился миллиардов рублей налогов.

Похищенные у завода деньги шли не только на организацию шикарной жизни скрывающейся за границей олигархов, но и на коррупционную деятельность, и на организацию несанкционированных протестных акций. Целая армия адвокатов работала на затягивание процесса в суде, но в конце концов не помогло даже это. И обвиняемые решили разыграть последнюю оставшуюся у них карту – спровоцировать социальный взрыв и дестабилизировать обстановку в регионе.

Самое интересное, что многие из рабочих, которых сгоняют на митинг, никогда в глаза не видели своих заграничных «благодетелей». Владимир Махлай сбежал в Лондон еще в 2005 г. после того, как в России против него было возбуждено уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и уклонении от налогов. В свое время именно он обманом и угрозами заставлял рабочих отдавать акции ТОАЗа, полученные ими в результате приватизации. В последние годы Махлай активно интересовался политикой и не раз писал о необходимости полной смены власти в России.

Его сын Сергей с 1994 г. живет в США, гражданином которых является. В Тольятти он в последний раз был в 2006 г. Но это не просто беглый олигарх. В Америке у Сергея Махлая явно есть мощная «крыша», защищающая его от выдачи в Россию. Чего стоят хотя бы несколько паспортов в его распоряжении – на имена George Mack, SergeMakligh и несколько других. Ранее СМИ уже писали, что все это неспроста: Махлай-младший якобы регулярно перечислял часть выведенных из Тольятти денег в некий фонд на Багамских островах, созданный отставными сотрудниками ФБР. Иными словами, беглый олигарх оказался завербован американскими спецслужбами, которым щедро платил за прикрытие.

Евгений Королев – фигура несколько меньшего масштаба. В начале 2013 г., вскоре после открытия уголовного дела о мошенничестве на ТОАЗе, он уехал в Лондон «в служебную командировку». Не удивительно, ведь он точно знал, что именно ему в реализации аферы принадлежала одна из центральных ролей. До этого Королев занимал различные руководящие должности на ТОАЗе, параллельно ведя реестр его акционеров. По приказу Махлаев он и его подчиненные просто вычеркивали из реестра неугодных акционеров, в основном – простых рабочих завода, получивших мизерную долю акций при приватизации. Королев же помогал Андреасу Циви прибрать к рукам метанольное производство ТОАЗа, проданное за бесценок контролируемой офшорами Циви фирме ООО «Томет». Сам Циви и его подчиненный Рупрехт – известные международные аферисты, замешанные в коррупционных делах от Восточной Европы до Африки. Благодаря партнерству с Махлаями Циви смог прибрать к рукам не только самое ценное оборудование завода, но и крупный пакет его акций. В 2015 г. Циви фактически объявил войну России, пообещав подать против нее многомиллионные иски.

И вот теперь Махлаи рассчитывают, что работники ТОАЗа побросают свои рабочие места и выйдут на митинг, чтобы участвовать в беспорядках ради спасения от суда международной банды? Верится с трудом. Какие теплые чувства к подсудимым может испытывать рабочий ТОАЗа, годами работавший в опасных для жизни условиях за более чем скромную зарплату, чтобы Циви в Швейцарии и Махлаи в США и Англии могли и дальше себе ни в чем не отказывать?

Грядущий 1 июля митинг – не первый раз, когда скрывающиеся за рубежом мошенники бессовестно пытаются прикрыться трудовым коллективом. Недавно СМИ опубликовали написанное якобы рабочими завода в письмо в Верховный суд РФ, в котором говорится: «Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей». Если кто-то из рабочих и подписал это, то явно под страхом увольнения, а то и чего похуже. Можно поверить, что сотрудники ТОАЗа действительно беспокоятся за судьбу своих семей. Но не за судьбу Циви, Рупрехта или американского агента Сергея Махлая. Вдобавок многие рабочие наверняка не знали, что параллельно руководством ТОАЗа рассматривался вариант полной остановки завода, при котором большинство из них просто оказалось бы на улице.

Остается надеяться, что тольяттинские рабочие в итоге не пострадают, а суд не поддастся на грубую попытку шантажа и дестабилизации обстановки, предпринятой международной бандой Махлаев и Циви. Недавно против нее было возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества или участие в нем». Некоторые ее члены уже задержаны и сейчас дают показания на своих главарей.
TLTgorod 
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