В Тольятти проходит Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»

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13 февраля в Тольятти начала работу Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020», которую уже можно назвать традиционной ежегодной встречей научно-технической элиты производства и переработки химических источников тока. В течение двух дней ключевые вопросы отрасли будут обсуждаться на площадке технопарка «Жигулевская долина», где собрались российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей и комплектующих к ним, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, вузов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. Организатором мероприятия выступает Группа компаний «АКОМ» и научно-технический центр «Аккумулятор инноваций».Среди делегатов представители организаций и предприятий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Турции, Республики Беларусь. Важно отметить участие крупных автопроизводителей (Фольксваген, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Альянс Рено-Ниссан), крупнейших дилеров АКБ, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов ЕВРОБАТ и Международной ассоциации «ИНТЕРБАТ».Как отметил в своем приветственном слове Президент Союза работодателей Самарской области, Президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев, стремительное развитие мировой отрасли химических источников тока диктует отечественному производителю необходимость перенимать прогрессивный опыт и передовые технологии, поэтому очень важно привлечение на площадку «Battery Innovation» международных специалистов. Созидательный потенциал конференции открывает широкие возможности для всесторонних контактов между отраслевыми предприятиями, научно-технического обмена, расширения деловых связей, аккумулирования специализированной базы знаний.В рамках конференции состоялось совместное выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы и Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Одной из главных тем повестки стало развитие региональной промышленности в контексте реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Участие предприятий в нацпроектах "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт" открывает дополнительные возможности развития промышленного потенциала региона. Особое значение имеет создание государственного Фонда развития промышленности Самарской области.