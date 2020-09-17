В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В детские больницы региона поступает новое оборудование, в том числе высокотехнологичное.
На новом оборудовании медицинскую помощь получили почти 500 юных жителей Елховского района
Делегация в составе шести врачей - взрослого и детского кардиологов, перфузиолога, анестезиолога и трасфузиолога - на днях вернулась с образовательно-практического курса в НИМЦ ССХ им. Бакулева (Москва).
Самарских пациентов будут лечить по методикам ведущих мировых кардиологических клиник
По словам девушки, их связь началась после знакомства на одном из концертов Глушко и длилась более полутора лет.
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Фестиваль поддерживает и развивает традиции классического русского балета и ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков.
Балетная осень: в октябре в САТОБ состоится Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в мировые суды Самары заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму около 370 млн рублей с горожан, имеющих непогашенные счета за энергоресурсы.
50 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре могут решить проблему долга за тепло в досудебном порядке
Осталось меньше двух недель, чтобы выйти из тени.
Амнистия незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения завершится 30 сентября
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.93
-0.26
EUR 88.86
-0.5
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

17 сентября 2020 12:04
254
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов

Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона.

Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. В начале дня он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Также Джамбулат Хатуов осмотрел уборочную технику компании, а также сам процесс уборки подсолнечника - из кабины комбайнера. Также первому замминистра продемонстрировали возможности дронов-опрыскивателей, с помощью которых компания борется с сорняками, сообщает Департамент информационной политики.

Возможности дронов намного шире, чем у других видов обработки - один дрон способен обработать 2 га площади за один вылет, работает при ветре до 15 метров в секунду, а качественная обработка возможна при ветре до 7 метров. «Очень прогрессивная история»,- отметил замминистра.

«Мы оцениваем сегодня Самарскую область как одного лидеров сельскохозяйственного производства в ПФО, а по некоторым позициям – как субъект, занимающий ключевые показатели в РФ» ,- отметил замминистра.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
17 сентября 2020  12:04
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Экономика региона
253
17 сентября 2020  10:51
Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям Самарской области составил 133%
В Самарской области продолжается активное вовлечение предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»,... Экономика региона
287
16 сентября 2020  22:14
Глава ведомства Антон Силуанов напомнил, что в настоящее время на рынке внедрили маркировку табачных изделий.
Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%
Глава ведомства Антон Силуанов напомнил, что в настоящее время на рынке внедрили маркировку табачных изделий. Экономика региона
457
Весь список
Финансы и Банки
17 сентября 2020  12:42
Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев
Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев
Начиная с 15 сентября клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Финансы и Банки
190
16 сентября 2020  18:24
В банк обратился клиент, которому потребовалось провести платеж, однако он находился буквально посреди Северного Ледовитого океана.
Сбербанк провёл платёж корпоративного клиента в Северном ледовитом океане 
В банк обратился клиент, которому потребовалось провести платеж, однако он находился буквально посреди Северного Ледовитого океана. Финансы и Банки
463
16 сентября 2020  17:26
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В ПФО определены победители премии «Экспортер года», генеральным партнером которой выступил Сбербанк
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических... Финансы и Банки
479
Весь список
Строительство
17 сентября 2020  13:38
Минстрой хочет поселить обманутых дольщиков в Петра Дубраве
Минстрой хочет поселить обманутых дольщиков в Петра Дубраве
Чиновники нашли земельный участок для застройки. Новые дома планируют построить за 1,5 года. Строительство
172
14 сентября 2020  10:56
По соседству с самарской городской электрической подстанцией №1 появится новое офисное здание
Стройку по адресу улица Челюскинцев, д. 18 заметил 30 августа один из местных жителей. Строительство
474
11 сентября 2020  13:52
Трансгруз в четвертый раз не смог согласовать проект межевания 109-го квартала в Самаре
«Трансгруз» в четвертый раз не смог согласовать проект межевания 109-го квартала в Самаре
Проект уже четырежды выходил на публичные слушания (2016, 2017 и 2019 и 2020 года), но каждый раз его отклоняли. Строительство
789
Весь список
Материалы и технологии
4 сентября 2020  21:51
Бензопила Stihl MS-250
Бензопила Stihl MS-250
Stihl — известный немецкий производитель техники для сада и дома. Большой популярностью пользуются бензопилы. В официальном магазине https://shl-shop.ru/ можно купить... Материалы и технологии
684
1 сентября 2020  14:41
Кабель ВБбШв, ВБШв силовой бронированный
Особым видом изделий, с улучшенными защитными свойствами, является бронированный кабель. Подобный силовой провод отличается массой положительных... Материалы и технологии
285
26 августа 2020  00:09
Металлообработка – особенности
 Металлообработка – технологический процесс, который подразумевает физическое воздействие на металлы либо сплавы для того, чтобы изменять и разхмеры и... Материалы и технологии
439
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
932
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
2472
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
2713
Весь список
Бизнес
14 сентября 2020  17:21
«Интенсив по развитию предпринимательских компетенций» - обучающая программа для представителей малого и среднего бизнеса.
В Самарской области проходит обучающий курс «Интенсив по развитию предпринимательских компетенций»
«Интенсив по развитию предпринимательских компетенций» - обучающая программа для представителей малого и среднего бизнеса. Бизнес
635
8 сентября 2020  16:00
Участие в конкурсе могут принять женщины, находящиеся в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетнего ребенка/детей, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более 1 года.
В Самаре реализуется образовательный проект «Мама - предприниматель»
Участие в конкурсе могут принять женщины, находящиеся в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетнего ребенка/детей, не ведущие официальную... Бизнес
900
13 августа 2020  12:55
В Самарской области предприниматели до 15 августа могут оформить субсидию на дезинфекцию
В Самарской области предприниматели до 15 августа могут оформить субсидию на дезинфекцию
 Решение поддержать предпринимателей и СОНКО было принято на федеральном уровне. Бизнес
1511
Весь список
Новости компаний
17 сентября 2020  10:24
Резидент технопарка «Жигулевская долина» планирует поставлять лактоспрей в ковид-госпитали региона
Резидент технопарка «Жигулевская долина» планирует поставлять лактоспрей в ковид-госпитали региона
.Об этом заявил генеральный директор компании Иван Тюмин во время пресс-тура, который состоялся 16 сентября в технопарке «Жигулевская долина». Новости компаний
212
16 сентября 2020  11:55
ПАО ОДК-Кузнецов проводит ярмарку вакансий в пос. Управленческий в Самаре
ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит ярмарку вакансий в пос. Управленческий в Самаре
На ярмарке будут присутствовать представители цехов и служб опытного производства и Службы генерального конструктора (ОКБ). Новости компаний
404
16 сентября 2020  09:46
АО «Самарагорэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года инициировало 1970 судебных дел в отношении должников по оплате электроэнергии
АО «Самарагорэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года инициировало 1970 судебных дел в отношении должников по оплате электроэнергии
Они задолжали общую сумму 57 миллионов рублей.  Новости компаний
583
13 сентября 2020  14:12
Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
Новости компаний
728
Весь список
IT и Коммуникации
14 сентября 2020  21:09
Онлайн интернешнл – ставки на dota 2
В современном мире многие делают ставки на спорт. Ест и те, кто предпочитает делать ставки на киберспорт. И если вы – один из них, то наверняка, вам будет... IT и Коммуникации
103
3 сентября 2020  23:54
Виртуальные номера: особенности применения
Виртуальные номера: особенности применения
Для тех, кто часто путешествует за границу и делает международные звонки, нуждается в дополнительном телефоне для регистрации онлайн-сервиса и других ситуаций... IT и Коммуникации
511
3 августа 2020  20:19
Промокод REG RU – скидки на домены и хостинг, а также SSL
 Для тех, кто совершает покупки в сети интернет, пользуется услугами профессионалов, заказывая их через сет в компаниях, не понаслышке известно, что для... IT и Коммуникации
653
Весь список
Транспорт
17 сентября 2020  13:16
Депутаты потребовали обеспечить проезд по Заводскому шоссе в Самаре
Депутаты потребовали обеспечить проезд по Заводскому шоссе в Самаре
Представители Думы заострили внимание на том, что реконструкция дороги причиняет серьезные неудобства работникам заводов, предпринимателям. Транспорт
173
17 сентября 2020  12:53
В Самаре изменится расписание переправы до Рождествено
В Самаре изменится расписание переправы до Рождествено
Суда будут отправляться из Самары каждый день в 8:00, 14:00 и 18:00, а из Рождествено – в 6:00, 12:30 и 16:30. Транспорт
200
17 сентября 2020  09:25
Самарский аэропорт «Курумоч» - в десятке самых красивых в России
Самарский аэропорт «Курумоч» - в десятке самых красивых в России
Он занял пятое место. Транспорт
215
16 сентября 2020  09:51
В Самаре кондукторов без масок будут привлекать к ответственности
В Самаре кондукторов без масок будут привлекать к ответственности
В идеале кондуктор на работе должен носить и маску, и перчатки. Транспорт
332
Весь список
Предпринимательство
16 сентября 2020  07:42
Как выбрать торговое оборудование
Любой современный человек сталкивался хотя бы раз в жизни с торговым оборудованием. Речь идет о разнообразных приспособлениях, которые предназначены для того,... Предпринимательство
89
21 августа 2020  00:14
Уставной капитал ООО – подробности
 Уставной капитал ООО представляет собой условную сумму, которая выражена в рублях. Ее установили участники при учреждении либо позже изменили.  Предпринимательство
332
7 августа 2020  15:24
Кому лучше стать самозанятым в Самаре и почему
Кому лучше стать самозанятым в Самаре и почему
  Кому выгодно работать на себя, как стать самозанятым в Самаре и в чём выгоды такого статуса   Предпринимательство
786
Весь список
Новости региона
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
5201
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.   Новости региона
3295
5 июля 2019  22:56
Суд вынес обвинительный приговор владельцам ПАО «Тольяттиазот»
По 9 лет в колонии общего режима присудил суд владельцам ПАО «Тольяттиазот»
 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1872
Весь список
Электронные технологии
9 сентября 2020  19:21
Новая интересная сборка counter strike и чем она может порадовать игроков
Играть в counter strike final release может понравиться не только новинкам в области видеоигр, но и профессионалам, которые уже многое видели и испробовали. Электронные технологии
306
27 июля 2020  18:12
Как непрерывно оптимизировать кампанию в Google Ads с помощью несложного тестирования
Оптимальные подходы к тестированию PPC-рекламы, машинное обучение и человеческий опыт, как работают адаптивные поисковые объявления.   Электронные технологии
13455
10 июля 2020  09:33
Solar webProxy
 Для того чтобы добиться прозрачности и гибкости в контроле доступа к веб-ресурсам, шлюз веб-безопасности Solar webProxy. помощью SWG становится возможным успешно... Электронные технологии
1865
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
14 августа 2020  11:11
Что из себя представляет ипотечное кредитование
 Собственное жилье - мечта едва ли не каждого человека после жизни с родителями и веселых студенческих лет в общежитии. Немного пожив на съемных квартирах,... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
284
22 июня 2020  18:52
Как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже
 Все о том, как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже и получить прибыль от 200%. Динамика стоимость, подробное описание процедуры покупки акций. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
994
27 мая 2020  14:14
Webbankir - удобная система займов и микрозаймов онлайн на карту
Займ на карту в режиме онлайн
Часто возникают такие жизненные ситуации при которых требуются деньги, причем срочно. Особенно популярны микрокредиты во время финансового кризиса.  Вклады, Кредиты, Кредитные карты
2105
Весь список
Современный дом
7 сентября 2020  12:39
Мебель как основной акцент в интерьере
Дизайн интерьера остается незаконченным до тех пор, пока в помещении не появится мебель. С помощью мебели можно создать акцент на ту или иную зону в помещении. Современный дом
702
17 августа 2020  13:03
Как выбрать подходящий шкаф-купе?
Как выбрать подходящий шкаф-купе?
 Шкафы купе на рынке современной мебели пользуются неизменным спросом. И этому есть главное объяснение: удобство использования и компактность.  Современный дом
1259
8 августа 2020  08:38
Инверсионная кровля – особенности
 Инверсионной является кровля, инструкция которой перевернута, если сравнивать с традиционной. В результате здесь гидроизоляционный слой расположен под... Современный дом
873
Весь список
В мире Авто
14 сентября 2020  21:05
Снегоуборочная техника Greenworks – особенности
Существует два основных способа, которые позволяют убрать снег. Первый – ручной, когда чистка заснеженной территории осуществляется с помощью лопаты с... В мире Авто
256
2 августа 2020  19:58
Замена гидравлики и рулевой жидкости для трактора John Deere
 Хотя техническое обслуживание трактора может быть сложным, важно понимать, когда и почему вы должны это делать. В мире Авто
1909
11 июля 2020  09:13
INFINITI Q50 – мечта многих автолюбителей
 Когда появляется возможность купить автомобиль, конечно, многие задумываются над тем, какую модель выбрать. Но чаще всего уже есть машина, о которой человек... В мире Авто
1408
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
23811
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
5477
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
5589
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
5539
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
5973
Весь список
Иновационные технологии
14 сентября 2020  21:07
Насосы DAB – особенности
Одним из ведущих производителей насосного оборудования профессионального уровня является известная во всем мире итальянская компания DAB. Вся продукция... Иновационные технологии
129
3 августа 2020  20:18
Вакуумная техника и оборудование для промышленности
 Для подержания вакуума и проведения вакуумных измерений в вакуумных камерах технологического производственного и аналитического оборудования, а также в... Иновационные технологии
686
3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
771
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
22245
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
41385
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
50064
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
42831
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
40234
Весь список
В центре внимания
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
111
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
17 сентября 2020  12:04 
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Экономика региона
248
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
17 сентября 2020  11:37 
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
Это самый большой суточный показатель с начала заболеваний коронавирусом в регионе. Здравоохранение
400
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
357
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе которых 192 397 – под брендом «LADA».
16 сентября 2020  16:10 
Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис обсудили промежуточные итоги работы предприятия
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе... Экономика региона
517
Весь список
Акценты
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
96
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
338
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе которых 192 397 – под брендом «LADA».
16 сентября 2020  16:10 
Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис обсудили промежуточные итоги работы предприятия
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократились почти на 17% – всего было продано более 880 тысяч машин, в числе... Экономика региона
513
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1065
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
1590
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1293
Весь список
Новости Тольятти
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
168
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
891
15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
587
Весь список