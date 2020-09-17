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Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона.

Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. В начале дня он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Также Джамбулат Хатуов осмотрел уборочную технику компании, а также сам процесс уборки подсолнечника - из кабины комбайнера. Также первому замминистра продемонстрировали возможности дронов-опрыскивателей, с помощью которых компания борется с сорняками, сообщает Департамент информационной политики.

Возможности дронов намного шире, чем у других видов обработки - один дрон способен обработать 2 га площади за один вылет, работает при ветре до 15 метров в секунду, а качественная обработка возможна при ветре до 7 метров. «Очень прогрессивная история»,- отметил замминистра.

«Мы оцениваем сегодня Самарскую область как одного лидеров сельскохозяйственного производства в ПФО, а по некоторым позициям – как субъект, занимающий ключевые показатели в РФ» ,- отметил замминистра.