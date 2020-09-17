В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России

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В четверг, 17 сентября, в Безенчукском районе состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, который находится с рабочим визитом в Самарской области, и Главы региона Дмитрия Азарова. В режиме ВКС в нем приняли участие представители крупнейших агропромышленных предприятий, ведомственных и научных организаций из 20 регионов России.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил первого заместителя министра за визит в Самарскую область и отметил: «Джамбулат Хизирович проехал большинство субъектов РФ. Я сам с ним бывал в нескольких регионах, поэтому точно знаю: его визит всегда дает импульс развитию агропромышленного комплекса, – сказал Губернатор. – Хочу поблагодарить лично вас и министра Дмитрия Николаевича Патрушева за то внимание, которое сегодня есть к региону, за помощь и поддержку. Сегодня у вас есть возможность увидеть и результаты этой поддержки в каждом регионе, и Самарская область здесь не исключение».

Благодаря поддержке федерального и регионального Правительства аграриям области удалось справиться со сложностями пандемии и только за первое полугодие 2020 года произвести продукции на 7,9 млрд. рублей, что составляет 105,3% от соответствующего уровня прошлого года.

Общая посевная площадь сельхозкультур в 2020 году составила 2130 тысяч гектар. При этом увеличилась площадь посева зерновых и зернобобовых культур на 45 тысяч гектар: сейчас она составляет 1149 тысяч гектар. Это позволяет АПК региона активно участвовать в реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Залогом повышения производительности растениеводческой отрасли являются мероприятия региональной составляющей проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В прошлом году регион выполнил плановый показатель по экспорту продукции АПК. Хочу вам сказать, что и в этом году мы безусловно справимся с поставленной задачей», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что основной позицией регионального экспорта является масложировая и зерновая продукция, поэтому для Самарской области вопрос о развитии масличных культур в России носит стратегический характер. «Нам, Джамбулат Хизирович, крайне важно с вашим участием, с участием высокопрофессиональных экспертов оценить влияние севооборотов с короткой ротацией на производственно-экономические показатели, выработать необходимые рекомендации сельхозпроизводителям по целесообразности их применения, что в итоге позволит нам повысить экспортный потенциал региона в сфере АПК», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Джамбулат Хатуов отметил, что Самарская область не случайно выбрана для проведения совещания: регион является ведущим в ПФО по производству зерновых и масличных культур, развивает аграрную науку, выступает с инициативами, в том числе законодательными, направленными на отрасли развитие растениеводства.

«При производстве основных сельскохозяйственных культур, находящихся в севообороте, регион применяет комплексный подход, в основе которого научно-обоснованный севооборот, сортосмена и модернизация парка техники, – заявил Джамбулат Хатуов. – Успехи Самарских аграриев, их​ планы на 2021 год свидетельствуют о том, что Правительством Самарской области выработан правильный системный подход».

Заместитель министра также подчеркнул, что Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства:

«Уверен, что все инициативы, с которыми вы выходите, будут поддержаны. В частности, уже есть поручение Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о финансировании реконструкции мелиоративного комплекса в регионе. Кроме того, по поручению главы Минсельхоза будет проведён комплексный анализ по стратегии наращивания экспортного потенциала Самарской области, – добавил Джамбулат Хатуов. – У нас есть четкое понимание, что ваши успехи – это в том числе и ответственность министерства сельского хозяйства РФ, которую определил Дмитрий Николаевич Патрушев, и мы готовы ее с вами разделить».

На совещании было отмечено, что Россия производит практически четверть от общего объема масложировой продукции в мире, при этом спрос на нее только возрастает. Для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос, необходимо не увеличивать посевные площади, а работать над технологичностью масличных культур – выводить новые высококачественные сорта и гибриды подсолнечника, применять современные технологии при обработке полей и активнее использовать удобрения.

Представители агропромышленных предприятий, которые участвовали в совещании, отметили, что они готовы повышать технологичность культур, вкладывать средства в эту работу, но сейчас ощущается дефицит отечественных семян, которые бы смогли по всем параметрам заменить зарубежные сорта. Чтобы закрыть вопрос с семенами, было решено запустить в Самарской области пилотный проект по развитию отечественной селекции. За основу будет взят опыт самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова, который проводит как теоретические, так и практические исследования, направленные на решение важнейших проблем развития растениеводства и земледелия. Среди них – разработка теоретических основ селекции полевых культур, селекция основных сельскохозяйственных культур, совершенствование систем земледелия для Средневолжского региона, разработка адаптивных, низкозатратных, высокоэффективных технологий в растениеводстве и производство оригинальных и элитных семян полевых культур. Проблема в том, что испытывает новые сорта и гибриды институт преимущественно на собственных полях, площади которых ограничены. В рамках проекта будут определены представители агробизнеса, которые готовы предоставить институту посевные площади для выращивания новых сортов и гибридов, что позволит ему вывести эту работу на новый уровень и, как следствие, обеспечить спрос аграриев на высококачественные семена.

«На мой взгляд, те рекомендации, которые мы получили сегодня от Джамбулата Хизировича, от ведущих ученых отрасли, позволят нам сбалансированно, решая задачи увеличения экспорта, задачи исполнения нацпроектов, при этом сохранять баланс и сохранять возможности родной земли, не ухудшая их ни в коем случае. Все это будет учтено при дальнейшей работе. По целому ряду направлений решения оформлены нормативными актами, мы вернемся и к совершенствованию регионального законодательства вместе с нашими депутатами. Сегодня реализуется беспрецедентная по своим масштабам комплексная программа развития сельских территорий. Мы стараемся опережающими темпами формировать проектную документацию, вовремя заявляемся, отчитываемся и находим понимание, поддержку у наших коллег из федерального министерства», — резюмировал Губернатор, передает пресс-служба облправительства.