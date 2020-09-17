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В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России

17 сентября 2020 21:43
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Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.

В четверг, 17 сентября, в Безенчукском районе состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, который находится с рабочим визитом в Самарской области, и Главы региона Дмитрия Азарова. В режиме ВКС в нем приняли участие представители крупнейших агропромышленных предприятий, ведомственных и научных организаций из 20 регионов России.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил первого заместителя министра за визит в Самарскую область и отметил: «Джамбулат Хизирович проехал большинство субъектов РФ. Я сам с ним бывал в нескольких регионах, поэтому точно знаю: его визит всегда дает импульс развитию агропромышленного комплекса, – сказал Губернатор. – Хочу поблагодарить лично вас и министра Дмитрия Николаевича Патрушева за то внимание, которое сегодня есть к региону, за помощь и поддержку. Сегодня у вас есть возможность увидеть и результаты этой поддержки в каждом регионе, и Самарская область здесь не исключение».

Благодаря поддержке федерального и регионального Правительства аграриям области удалось справиться со сложностями пандемии и только за первое полугодие 2020 года произвести продукции на 7,9 млрд. рублей, что составляет 105,3% от соответствующего уровня прошлого года.

Общая посевная площадь сельхозкультур в 2020 году составила 2130 тысяч гектар. При этом увеличилась площадь посева зерновых и зернобобовых культур на 45 тысяч гектар: сейчас она составляет 1149 тысяч гектар. Это позволяет АПК региона активно участвовать в реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Залогом повышения производительности растениеводческой отрасли являются мероприятия региональной составляющей проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В прошлом году регион выполнил плановый показатель по экспорту продукции АПК. Хочу вам сказать, что и в этом году мы безусловно справимся с поставленной задачей», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что основной позицией регионального экспорта является масложировая и зерновая продукция, поэтому для Самарской области вопрос о развитии масличных культур в России носит стратегический характер. «Нам, Джамбулат Хизирович, крайне важно с вашим участием, с участием высокопрофессиональных экспертов оценить влияние севооборотов с короткой ротацией на производственно-экономические показатели, выработать необходимые рекомендации сельхозпроизводителям по целесообразности их применения, что в итоге позволит нам повысить экспортный потенциал региона в сфере АПК», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Джамбулат Хатуов отметил, что Самарская область не случайно выбрана для проведения совещания: регион является ведущим в ПФО по производству зерновых и масличных культур, развивает аграрную науку, выступает с инициативами, в том числе законодательными, направленными на отрасли развитие растениеводства.

«При производстве основных сельскохозяйственных культур, находящихся в севообороте, регион применяет комплексный подход, в основе которого научно-обоснованный севооборот, сортосмена и модернизация парка техники, – заявил Джамбулат Хатуов. – Успехи Самарских аграриев, их​ планы на 2021 год свидетельствуют о том, что Правительством Самарской области выработан правильный системный подход».

Заместитель министра также подчеркнул, что Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства:

«Уверен, что все инициативы, с которыми вы выходите, будут поддержаны. В частности, уже есть поручение Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о финансировании реконструкции мелиоративного комплекса в регионе. Кроме того, по поручению главы Минсельхоза будет проведён комплексный анализ по стратегии наращивания экспортного потенциала Самарской области, – добавил Джамбулат Хатуов. – У нас есть четкое понимание, что ваши успехи – это в том числе и ответственность министерства сельского хозяйства РФ, которую определил Дмитрий Николаевич Патрушев, и мы готовы ее с вами разделить».

На совещании было отмечено, что Россия производит практически четверть от общего объема масложировой продукции в мире, при этом спрос на нее только возрастает. Для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос, необходимо не увеличивать посевные площади, а работать над технологичностью масличных культур – выводить новые высококачественные сорта и гибриды подсолнечника, применять современные технологии при обработке полей и активнее использовать удобрения.

Представители агропромышленных предприятий, которые участвовали в совещании, отметили, что они готовы повышать технологичность культур, вкладывать средства в эту работу, но сейчас ощущается дефицит отечественных семян, которые бы смогли по всем параметрам заменить зарубежные сорта. Чтобы закрыть вопрос с семенами, было решено запустить в Самарской области пилотный проект по развитию отечественной селекции. За основу будет взят опыт самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова, который проводит как теоретические, так и практические исследования, направленные на решение важнейших проблем развития растениеводства и земледелия. Среди них – разработка теоретических основ селекции полевых культур, селекция основных сельскохозяйственных культур, совершенствование систем земледелия для Средневолжского региона, разработка адаптивных, низкозатратных, высокоэффективных технологий в растениеводстве и производство оригинальных и элитных семян полевых культур. Проблема в том, что испытывает новые сорта и гибриды институт преимущественно на собственных полях, площади которых ограничены. В рамках проекта будут определены представители агробизнеса, которые готовы предоставить институту посевные площади для выращивания новых сортов и гибридов, что позволит ему вывести эту работу на новый уровень и, как следствие, обеспечить спрос аграриев на высококачественные семена.

«На мой взгляд, те рекомендации, которые мы получили сегодня от Джамбулата Хизировича, от ведущих ученых отрасли, позволят нам сбалансированно, решая задачи увеличения экспорта, задачи исполнения нацпроектов, при этом сохранять баланс и сохранять возможности родной земли, не ухудшая их ни в коем случае. Все это будет учтено при дальнейшей работе. По целому ряду направлений решения оформлены нормативными актами, мы вернемся и к совершенствованию регионального законодательства вместе с нашими депутатами. Сегодня реализуется беспрецедентная по своим масштабам комплексная программа развития сельских территорий. Мы стараемся опережающими темпами формировать проектную документацию, вовремя заявляемся, отчитываемся и находим понимание, поддержку у наших коллег из федерального министерства», — резюмировал Губернатор, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
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Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
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Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
17 сентября 2020  12:04 
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Экономика региона
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Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
17 сентября 2020  11:37 
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
Это самый большой суточный показатель с начала заболеваний коронавирусом в регионе. Здравоохранение
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Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
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Акценты
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
110
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
248
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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