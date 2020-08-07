В Самарской области собрано 1,5 млн тонн зерна

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Наибольший вклад в областной валовый сбор внесли сельхозпроизводители Большеглушицкого района – здесь намолочено свыше 125 тыс. тонн. Ставропольский аграрии в настоящее время собрали 116,4 тыс. тонн зерна, Хворостянские – более 107 тыс. тонн.Ставропольский район является также и рекордсменом по урожайности — 48,5 ц/га, чуть больше 47 центнеров с круга собирают в хозяйствах Кошкинского района. В Сергиевском районе средняя урожайность на отметке 45,3 ц/га.Более 1,3 млн тонн в текущем валовом объеме – урожай озимой пшеницы. Поэтому, как всегда, важно подготовится к севу озимых под урожай 2021 года. 11 августа 2020 года на базе КХ«Волгарь» специалисты министерства, представители науки, финансовых и кредитных организаций, производители техники, химии и удобрений встретятся с сельхозтоваропроизводителями области, чтобы вместе обсудить стратегию грядущего сева озимых, передает пресс-служба минсельхоза СО.Фото: пресс-служба минсельхоза СО