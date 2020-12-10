В Самаре вырос спрос на малогабаритное жилье

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На фоне экономической нестабильности малогабаритные квартиры пользуются все большим спросом на рынке, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Интерес покупателей к ним за год по стране вырос почти на 30% на рынке новостроек и почти в полтора раза — на вторичном рынке. В Самаре годовой рост интереса к малогабаритному жилью составил 22% и 34% соответственно.

За последний год спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв.м. на вторичном рынке России повысился на 47,1%, а в отдельных городах — Севастополе и Новосибирске — он увеличился более чем вдвое (в 2,4 раза и в 2,1 раза соответственно). При этом малогабаритный формат квартир рассматривают 11,6% покупателей жилой недвижимости в стране. Таким типом жилья обычно интересуются в качестве первой квартиры для молодой семьи или же рассматривают его как вариант под последующую сдачу в аренду. В условиях непростой экономической ситуации и сниженных ипотечных ставок инвестиционная привлекательность малогабариток возросла — ликвидные варианты быстро разбирают, и предложение на фоне такого ажиотажа за последний год снизилось на 5%.

Вслед за спросом поднялись и цены: сейчас в среднем по России квартира до 30 кв.м. стоит 1 520 000 рублей, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Цены также выросли в большинстве крупнейших городов, особенно заметно — в Тюмени и Сочи (на 20% и 19% соответственно). Интересно, что Москва стала одним из немногих городов, где за год малогабаритное жилье подешевело: цены в столице опустились на 3,1% по сравнению с прошлым ноябрем.

В целом по стране малогабаритные квартиры составляют 10,6% того, что выставлено на продажу в сегменте вторичной жилой недвижимости, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше. Так, в Москве четверть продающихся квартир являются малогабаритными, причем столичные продавцы стремительно осваивают формат небольшого жилья: его доля в структуре предложения с ноября прошлого года увеличилась на 15,6%. Весомую часть от общего предложения на вторичном рынке малогабаритки составляют в Томске (21%) и Сочи (20,6%), подбирается к ним по этому показателю и Санкт-Петербург (17,1%). При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких средних цен на квартиры до 30 кв.м. (1 170 000 рублей за объект), а в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге они, напротив, являются наиболее высокими (от 3 300 000 до 3 490 000 рублей). Самые же доступное малогабаритное жилье находятся в Ульяновске и Саратове — здесь средняя цена за такой объект равна 900 000 рублей и 990 000 рублей соответственно. В Самаре средняя стоимость вторичных малогабаритных объектов в ноябре 2020 года составила 1 400 000 рублей.

«На вторичном рынке существует практика «нарезания» малогабаритных студий из больших квартир «старого» жилого фонда и даже перепрофилированных нежилых помещений. Кроме того, помимо уже перепроданных квартир в новых домах, в эту категорию входит жилье в бывших гостиницах и общежитиях», — комментирует Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости.