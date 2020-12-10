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В Самаре вырос спрос на малогабаритное жилье

10 декабря 2020 12:56
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В Самаре вырос спрос на малогабаритное жилье

На фоне экономической нестабильности малогабаритные квартиры пользуются все большим спросом на рынке, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Интерес покупателей к ним за год по стране вырос почти на 30% на рынке новостроек и почти в полтора раза — на вторичном рынке. В Самаре годовой рост интереса к малогабаритному жилью составил 22% и 34% соответственно.

За последний год спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв.м. на вторичном рынке России повысился на 47,1%, а в отдельных городах — Севастополе и Новосибирске — он увеличился более чем вдвое (в 2,4 раза и в 2,1 раза соответственно). При этом малогабаритный формат квартир рассматривают 11,6% покупателей жилой недвижимости в стране. Таким типом жилья обычно интересуются в качестве первой квартиры для молодой семьи или же рассматривают его как вариант под последующую сдачу в аренду. В условиях непростой экономической ситуации и сниженных ипотечных ставок инвестиционная привлекательность малогабариток возросла — ликвидные варианты быстро разбирают, и предложение на фоне такого ажиотажа за последний год снизилось на 5%.

Вслед за спросом поднялись и цены: сейчас в среднем по России квартира до 30 кв.м. стоит 1 520 000 рублей, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Цены также выросли в большинстве крупнейших городов, особенно заметно — в Тюмени и Сочи (на 20% и 19% соответственно). Интересно, что Москва стала одним из немногих городов, где за год малогабаритное жилье подешевело: цены в столице опустились на 3,1% по сравнению с прошлым ноябрем.

В целом по стране малогабаритные квартиры составляют 10,6% того, что выставлено на продажу в сегменте вторичной жилой недвижимости, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше. Так, в Москве четверть продающихся квартир являются малогабаритными, причем столичные продавцы стремительно осваивают формат небольшого жилья: его доля в структуре предложения с ноября прошлого года увеличилась на 15,6%. Весомую часть от общего предложения на вторичном рынке малогабаритки составляют в Томске (21%) и Сочи (20,6%), подбирается к ним по этому показателю и Санкт-Петербург (17,1%). При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких средних цен на квартиры до 30 кв.м. (1 170 000 рублей за объект), а в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге они, напротив, являются наиболее высокими (от 3 300 000 до 3 490 000 рублей). Самые же доступное малогабаритное жилье находятся в Ульяновске и Саратове — здесь средняя цена за такой объект равна 900 000 рублей и 990 000 рублей соответственно. В Самаре средняя стоимость вторичных малогабаритных объектов в ноябре 2020 года составила 1 400 000 рублей.

«На вторичном рынке существует практика «нарезания» малогабаритных студий из больших квартир «старого» жилого фонда и даже перепрофилированных нежилых помещений. Кроме того, помимо уже перепроданных квартир в новых домах, в эту категорию входит жилье в бывших гостиницах и общежитиях», — комментирует Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости.

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Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
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Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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