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Подработка остаётся одним из ведущих трендов уходящего “карантинного” года. В Самаре продолжает расти число вакансий со свободным графиком, выяснил аналитический центр Авито Работы. Увеличивается также и заинтересованность соискателей в них. В среднем соискатели с гибким графиком могут рассчитывать на дополнительный заработок от 15 000 до 35 000 рублей за месяц.

Количество вакансий на неполный день выросло на 39% по стране в сравнении с концом 2019 года, а откликов на них 一 на 38%. Медианный[1] уровень зарплат при такой занятости составляет 15 000 рублей. В Самаре число вакансий с неполной занятостью увеличилось на 27%, при этом откликаться на них стали на 58% чаще. Медианная зарплата для данных позиций в городе 一 15 000 рублей.

Чаще всего компании предлагают на неполный день работу, не требующую опыта, или подходящую для студентов (26% вакансий). Такие объявления предназначены для соискателей, претендующие, например, на позицию промоутера, упаковщика товаров, сборщика заказов на складе.

Много вакансий на неполный день в сфере ЖКХ и эксплуатации (9% от всех объявлений). Следующие группы по востребованности среди работодателей- “Домашний персонал” , “Продажи” и “Транспорт, логистика” (по 8% вакансий на неполный день). Однако нехватка сотрудников не гарантирует высокую оплату: за исключением транспортно-логистической сферы уровень медианных зарплат по этим специальностям - 8 000-16 000 рублей в месяц.

Топ самых высокооплачиваемых областей для подработки на неполный день выглядит иначе – это группы “Автомобильный бизнес” (45 000 рублей в месяц), “Транспорт, логистика” и “Госслужба, НКО” (по 35 000 рублей). Если в первых двух требуются в основном водители, экспедиторы и грузчики, то в области госслужбы сотрудников на неполный день ищут в первую очередь различные силовые структуры.

Автомобильный бизнес и логистика - также одни из наиболее сильно выросших в конце 2020 года сфер по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если рассматривать увеличение числа вакансий, то прирост по стране составил около 80% за год. Помимо этого, в России стало на 92% больше вакансий в области управления персоналом с неполным рабочим днем, чем в прошлом году - см. Приложение 1.

Вакансии, размещенные в группе массовых профессий “Без опыта, студенты”, являются самыми популярными среди потенциальных кандидатов – на них приходится 38% всех откликов. Здесь можно заработать около 16 000 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Количество вакансий со свободным графиком в России также увеличилось (+89% за год), равно как и откликов на них (+61%). В Самаре число подобных рабочих предложений выросло на 70%, при этом соискатели откликаются на них на 34% чаще.

Свободный график позволяет заработать больше, чем работа на неполный день - в среднем по России медианная зарплата составляет 35 000 рублей за месяц. Это на 13% больше, чем в прошлом году. В вакансиях и резюме со свободным графиком встречается большое разнообразие схем расчетов - распространена сдельная оплата (например, страховой агент) или работа с почасовой оплатой (репетитор, фитнес-тренер). В Самаре на позиции со свободным графиком можно заработать около 30 000 рублей.