В Самаре из-за пандемии коронавируса навсегда закрылось 317 ресторанов

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В первую волну коронавируса ограничительные меры были намного жестче, чем сейчас. Заведениям общепита было запрещено принимать гостей, допускалась только работа на вынос. Но перестроится на новый формат удалось далеко не всем.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, из 2801 заведения в городе доставку организовали только 1400.

«Дело в том, что очень много заведений, которые являлись просто местом досуга, например, кофейни. Очевидно, что никто не будет заказывать себе на дом чашку кофе и печенье. Для таких заведений режим самоизоляции стал смертным приговором, - говорит ресторатор Владимир Паршин, - Тем, кто смог организовать доставку, тоже пришлось непросто. В моем заведении после введения ограничений выручка упала на 80%. Причем я должен был продолжать платить аренду — ресторана без кухни не бывает. Приходилось платить зарплату сотрудникам и еще целый ряд обязательных расходов. Конечно, выдержать такой режим смогли не все».