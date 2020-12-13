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В Самаре из-за пандемии коронавируса навсегда закрылось 317 ресторанов

13 декабря 2020 16:49
493
В первую волну коронавируса ограничительные меры были намного жестче, чем сейчас. Заведениям общепита было запрещено принимать гостей, допускалась только работа на вынос.

В первую волну коронавируса ограничительные меры были намного жестче, чем сейчас. Заведениям общепита было запрещено принимать гостей, допускалась только работа на вынос. Но перестроится на новый формат удалось далеко не всем.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, из 2801 заведения в городе доставку организовали только 1400.

«Дело в том, что очень много заведений, которые являлись просто местом досуга, например, кофейни. Очевидно, что никто не будет заказывать себе на дом чашку кофе и печенье. Для таких заведений режим самоизоляции стал смертным приговором, - говорит ресторатор Владимир Паршин, - Тем, кто смог организовать доставку, тоже пришлось непросто. В моем заведении после введения ограничений выручка упала на 80%. Причем я должен был продолжать платить аренду — ресторана без кухни не бывает. Приходилось платить зарплату сотрудникам и еще целый ряд обязательных расходов. Конечно, выдержать такой режим смогли не все».

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Комментарии

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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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