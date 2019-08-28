В России началось серийное производство МиГ-35

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"Все зависит от потребности нашего заказчика", — сказал он.Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось. Первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин подписали на форуме "Армия-2018".Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко рассказал, какие страны и почему мог бы заинтересовать российский легкий истребитель.Вместе с тем Тарасенко рассказал об интересе стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока к МиГ-35. По его словам, в приоритете находится Индия, но переговоры ведут с 30 странами.В свою очередь, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил об интересе к истребителю со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана.Фото из открытых источников