В ПАО «Кузнецов» подведены предварительные итоги 2019 года

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Согласно предварительным итогам, за 2019 год выручка ПАО «Кузнецов» превысила 13 млрд рублей. Это на 30% выше аналогичного показателя прошлого года. Выручка преимущественно формировалась за счет 3 ключевых направлений деятельности предприятия: производство, ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей, производство ракетных двигателей для РН типа «Союз» (изготовитель АО «РКЦ «Прогресс»), опытно-конструкторские работы.Государственный оборонный заказ по ремонту и сервисному обслуживанию изделий «НК» в 2019 году выполнен в полном объеме, при этом в 2019 году самарскими двигателестроителями были в полном объеме ликвидированы накопившиеся долги по 2017 и 2018 годам.В 2019 году на 60% увеличилось количество отремонтированных и изготовленных газотурбинных двигателей наземного применения (для газоперекачивающих станций). Несмотря на стабильную долю ГОЗа в пакете заказов предприятия, ПАО «Кузнецов» планомерно увеличивает долю гражданской продукции в номенклатуре изделий, выпускаемых предприятием. Важным направлением деятельности здесь является производство и ремонтно-эксплуатационное обслуживание индустриальных двигателей для нужд энергетики. Крупнейшим клиентом является ПАО «Газпром». Двигательныеустановки под маркой «НК» эксплуатируются на 449 газоперекачивающих агрегатах 68 компрессорных станциях компании.В 2019 году ракетные двигатели РД-107А/РД-108А и НК-33А обеспечили 18 успешных пусков ракет в составе РКН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и РКН «Союз-2.1в» – контракты с АО «РКЦ «Прогресс» выполнены на 100%.В 2019 году ПАО «Кузнецов» продолжило программу модернизации производственных мощностей. Всего за 2019 год было вложено 3 153 млн рублей.Реализуются мероприятия программы повышения эффективности предприятия.Так за 2019 год показатель выработки на одного работающего вырос на 50%, составив 1 230 тыс. рублей на одного работающего. Также в 2019 году удалось частично вывести на аутсорсинг непрофильные функции, процесс полного перехода будет завершен в 2020 году. Укрупнены производственные подразделения, централизованы вспомогательные функции. Переход к новой модели потребовал от руководителей среднего звена дополнительных знаний в сфере менеджмента, экономики, планирования. С этой целью на базе учебного центра ПАО «Кузнецов» было организовано дополнительное обучение мастеров и начальников цехов, преподавателями выступили топ-менеджеры и узкие специалисты предприятия, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»