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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В ПАО «Кузнецов» подведены предварительные итоги 2019 года

27 января 2020 15:26
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Согласно предварительным итогам, за 2019 год выручка ПАО «Кузнецов» превысила 13 млрд рублей. Это на 30% выше аналогичного показателя прошлого года.
По предварительным итогам 2019 года ПАО «Кузнецов» нарастило выручку почти на треть. На самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) в полном объеме выполнен гособоронзаказ-2019, в полтора раза увеличено количество отремонтированных и изготовленных двигателей наземного применения, ракетные двигатели, произведенные на «Кузнецове», обеспечили 18 успешных космических пусковых кампаний.

Согласно предварительным итогам, за 2019 год выручка ПАО «Кузнецов» превысила 13 млрд рублей. Это на 30% выше аналогичного показателя прошлого года. Выручка преимущественно формировалась за счет 3 ключевых направлений деятельности предприятия: производство, ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей, производство ракетных двигателей для РН типа «Союз» (изготовитель АО «РКЦ «Прогресс»), опытно-конструкторские работы.

Государственный оборонный заказ по ремонту и сервисному обслуживанию изделий «НК» в 2019 году выполнен в полном объеме, при этом в 2019 году самарскими двигателестроителями были в полном объеме ликвидированы накопившиеся долги по 2017 и 2018 годам.

В 2019 году на 60% увеличилось количество отремонтированных и изготовленных газотурбинных двигателей наземного применения (для газоперекачивающих станций). Несмотря на стабильную долю ГОЗа в пакете заказов предприятия, ПАО «Кузнецов» планомерно увеличивает долю гражданской продукции в номенклатуре изделий, выпускаемых предприятием. Важным направлением деятельности здесь является производство и ремонтно-эксплуатационное обслуживание индустриальных двигателей для нужд энергетики. Крупнейшим клиентом является ПАО «Газпром». Двигательные
установки под маркой «НК» эксплуатируются на 449 газоперекачивающих агрегатах 68 компрессорных станциях компании.

В 2019 году ракетные двигатели РД-107А/РД-108А и НК-33А обеспечили 18 успешных пусков ракет в составе РКН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и РКН «Союз-2.1в» – контракты с АО «РКЦ «Прогресс» выполнены на 100%.

В 2019 году ПАО «Кузнецов» продолжило программу модернизации производственных мощностей. Всего за 2019 год было вложено 3 153 млн рублей.
Реализуются мероприятия программы повышения эффективности предприятия.

Так за 2019 год показатель выработки на одного работающего вырос на 50%, составив 1 230 тыс. рублей на одного работающего. Также в 2019 году удалось частично вывести на аутсорсинг непрофильные функции, процесс полного перехода будет завершен в 2020 году. Укрупнены производственные подразделения, централизованы вспомогательные функции. Переход к новой модели потребовал от руководителей среднего звена дополнительных знаний в сфере менеджмента, экономики, планирования. С этой целью на базе учебного центра ПАО «Кузнецов» было организовано дополнительное обучение мастеров и начальников цехов, преподавателями выступили топ-менеджеры и узкие специалисты предприятия, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов». 



Фото:   пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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Комментарии


Экономика региона
27 января 2020  15:26
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