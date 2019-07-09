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В ПАО «Кузнецов» началась пуско-наладка оборудования Центра технологической компетенции «Шестерни»

9 июля 2019 16:35
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Ввод ЦК «Шестерни» в эксплуатацию и запуск оборудования запланированы на осень 2019 года.
Новое высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование устанавливается в готовящемся к вводу в эксплуатацию Центре технологической компетенции (ЦТК) "Шестерни" самарского ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Работы проводятся в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".

Центр технологической компетенции "Шестерни" расположен в одном из реконструированных корпусов ПАО "Кузнецов". Здесь будет осуществляться полный цикл механической обработки деталей с элементами зубчатого зацепления, будет размещено новое оборудование с программным управлением - уникальные зубошлифовальные, зубодолбежные, токарно-фрезерные станки, многооперационный обрабатывающий центр и контрольно-измерительные машины (КИМ), предназначенные для замеров параметров изделий.

"Заводы полного цикла уходят в прошлое, - говорит заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "Кузнецов" Алексей Соболев. - Госкорпорация Ростех активно занимается выстраивание новой производственно-технологической структуры. Основой современного, экономически эффективного производства должны быть кооперационные связи. Всего на самарской площадке холдинга планируется запустить 7 центров компетенции, включая ЦТК "Крупногабаритное жаропрочное фасонное литье", ЦТК "Коробки приводов и агрегатов", КПК "Корпуса и статорные узлы". Они будут работать в интересах как российского двигателестроения, так и всего Ростеха".​

Персонал ЦТК - рабочие, мастера и контролеры - уже прошли курс теоретической подготовки и тестирование в Самарском научно-исследовательском университете им. С.П. Королева. В начале июля специалисты по зубообработке продолжат обучение на площадке производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" (г. Москва), где применяется аналогичное оборудование. Учеба будет осуществляться и в процессе пуско-наладочных работ в ПАО "Кузнецов".

Ввод ЦК "Шестерни" в эксплуатацию и запуск оборудования запланированы на осень 2019 года, передает пресс-служба ПАО "Кузнецов". 


Фото:   пресс-служба ПАО "Кузнецов"
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Экономика региона
9 июля 2019  16:35
Ввод ЦК «Шестерни» в эксплуатацию и запуск оборудования запланированы на осень 2019 года.
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