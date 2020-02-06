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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2

6 февраля 2020 23:04
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Двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первоначальной версией.
Дальность полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров благодаря двигателям К-32 второй серии, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, передает РИА Новости.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", — сказал он журналистам во время визита на ПАО "Кузнецов" в рамках проверки выполнения гособоронзаказа-2020.

Криворучко отметил, что двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первоначальной версией.

"Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике", — добавил замминистра.
Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный самолет был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Второго февраля он совершил первый полет на аэродроме КАЗ имени Горбунова.

"Стратеги" Ту-160М2 будут собирать с нуля в рамках возобновления программы производства бомбардировщиков, о начале которой в 2015 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


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