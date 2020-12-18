В 2021 году все региональные дороги Самарской области отремонтируют в соответствии с новыми ГОСТами

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В соответствии с паспортом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области в 2021 году запланированы работы на 68 объектах региона протяженностью 308, 5 км. Только для верхнего слоя дорожной одежды, площадь которой составит

3 млн. квадратных метров, потребуется свыше 400 тыс. тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.

В 2020 году требования к качеству дорожного полотна после ремонта изменились, продлевается срок службы покрытия, внедряются передовые материалы, технологии для обеспечения ровности проезжей части.

По новому ГОСТу асфальтобетонные смеси должны отвечать как погодным условиям региона, где они применяются, так и проектной нагрузке дороги.

Сегодня в Самарской области качеству ремонта дорог уделяется большое внимание. Активно внедряются передовые практики и технологии.

«Качество нашей жизни складывается из многих составляющих. Одна из них – комфортные автомобильные дороги. В регионе работаем над тем, чтобы сделать движение по нашим дорогам безопасным – снизить число ДТП и сохранить жизнь людей. Поручил минтрансу и местным властям следить за состоянием дорог и в случае недочетов привлекать подрядчика для их устранения. С первого дня работы губернатором ставлю перед коллегами задачу – грамотно работать с заявками проектов, качественно и в срок выполнять работы и отчитываться», - подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале недели министр Самарской области Иван Пивкин в рамках рабочей поездки ознакомился с техническими характеристиками, возможностями нового оборудования асфальтобетонного завода и специальной лаборатории по проверке качества асфальтобетонных смесей.

«В связи с повышенными требованиями к дорожным одеждам требуется больше фракций. Новая установка позволяет подобрать смесь из

6-ти разных фракций инертных материалов для получения более плотных смесей. На установках предыдущего поколения возможно было производить асфальтобетонные смеси только из 4-х фракций», - проинформировал главный инженер АБЗ – 1, Вячеслав Богданов.

Завод готов производить до 160 тонн в час асфальтобетонной смеси, обладает повышенной точностью дозирования компонентов, а также обеспечивает соблюдение экологических норм взаимодействия с окружающей средой. Запуск в эксплуатацию установки обеспечит производство асфальтобетонных смесей с актуализированными эксплуатационными характеристиками, таких как А32НН, А16ВН, ЩМА16 и других. Сейчас оборудование полностью смонтировано, апробировано, уже выпущены тестовые образцы смеси. Завод готов к работе.

«Сегодняшнее посещение, осмотр новой установки для производства асфальтобетонных смесей - это уже подготовка к следующему сезону. Сейчас мы находимся на стадии проведения конкурсных процедур. Стало известно финансирование на следующий год, принят региональный бюджет, и в рамках подготовки к новому сезону мы посещаем подрядные организации, ведем контроль, какие новые технологии, заложенные в проектной документации, готовы применять наши подрядчики, в том числе в части обновления асфальтобетонных заводов. Применение асфальтобетонных смесей в соответствии с новым ГОСТом – требование национального проекта. Только по новому ГОСТу мы укладываем асфальт на объектах как регионального, так и муниципального значения. Это обеспечит долговечность автодорог. Задача стоит выпускать асфальты, которые минимизируют колееобразование», - рассказал министр.

Поэтому, одним из новых приобретений предприятия стало оборудование для специальной лаборатории, которое обеспечит качественную проверку изготовленной асфальтобетонной смеси на соответствие новым техническим требованиям.

«Основная проблема наших дорог – это колейность. В 2020 году в силу вступили новые ГОСТы, на основании введенных стандартов разрабатываются новые методики подборов, производятся новые смеси. Старый ГОСТ не регламентировал показатель колейности. Теперь это одно из основных условий по допуску асфальтобетонной смеси к устройству дорожной одежды», - разъяснила начальник лаборатории, Светлана Курносова.

Теперь в лаборатории появилась возможность испытаний методом определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса. Для этого приобретена универсальная установка с колесом небольшого диаметра для исследования образцов асфальта с термостатированием в воздушной или водной среде, полученных на секторном прессе. Количество циклов прохода колеса, глубина колеи по каждому образцу, средняя глубина колеи, а также температура регистрируются с графической индикацией в режиме реального времени в виде графика, с возможностью распечатки и записи в банк результатов исследований. Температура во время испытаний доходит до 60 градусов.

Обновление и модернизация асфальтобетонных заводов в Самарской области в 2021 году продолжится.