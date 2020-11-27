Утверждение государственной кадастровой стоимости земельных участков позволит снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес

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В пятницу, 27 ноября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание регионального Правительства, в котором приняли участие руководители областных министерств и ведомств, главы четырех крупнейших муниципальных образований, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба облправительства.

Областной кабинет министров рассмотрел три вопроса повестки. В первую очередь участники заседания обсудили результаты определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов – показатель, на основе которого исчисляется земельный налог для граждан и организаций.

Как отметил Виктор Кудряшов, оценка государственной стоимости земель поселений – требование законодательства. В регионе процедура не проводилась в течение семи лет. Работы по определению стоимости участков выполнило ГБУ Самарской области «Центр кадастровой оценки».

«Важно отметить, что по итогам проведенной кадастровой оценки стоимость земель по основным категориям не выросла, а, напротив, несколько снизилась. Бизнес получит некоторое снижение налоговой нагрузки. По некоторым категориям земель, которые находятся в пользовании физических лиц, также происходит снижение, что повлияет на пересмотр размеров земельного налога для граждан», - подчеркнул председатель областного Правительства.

По информации и.о.министра имущественных отношений Самарской области Игоря Андреева, специалисты «Центра кадастровой оценки» провели анализ стоимости свыше миллиона земельных участков суммарной площадью 269 000 га. Снижение общей кадастровой стоимости составило 23,8%. При определении стоимости участков были учтены среднерыночные цены.

Виктор Кудряшов также отметил, что переоценка выгодна не только бизнесу и физическим лицам – владельцам участков под ИЖС и садоводство, но и бюджету региона. До этого на территории Самарской области ряд земельных участков, которые активно использовались юридическими и физическими лицами, не имели кадастровой стоимости, и налог с них не взимался. Таким образом, бюджет региона недополучал средства.

«Изменения кадастровой стоимости разнонаправленные, но они выгодны и бюджету, и бизнесу, и частным лицам», - сказал председатель областного Правительства.

Например, стоимость участков под садоводство, расположенных в границах городов, уменьшится на 5%, стоимость земель под жилищное строительство зафиксирована на 8% ниже прежней. Стоимость участков под гаражами уменьшится на 28%. Есть участки, кадастровая стоимость которых возросла – это земли под автостоянками, объектами энергетики и транспорта, базы отдыха.

На заседании обсудили также вопросы, относящиеся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов доложил об установлении на 2021 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Самарской области.

Впервые минимальный размер взноса на капремонт был установлен в 2014 году и составил: в домах до 5 этажей включительно – 5,07 рубля, что на 34,5% меньше экономически обоснованного тарифа в 6,58 рубля; 6 этажей и выше – 5,84 рубля, что на 9,9% меньше экономически обоснованного тарифа в 6,42 рубля. В последующие годы сумму платежа изменяли всего три раза. В среднем к 2020 году она выросла на 1,29 рубля.

По информации министра, в 2021 году минимальный размер взноса увеличится и составит: в домах до 5 этажей включительно − 6,63 рубля; 6 этажей и выше − 7,62 рубля. При оценке суммы платежа за капитальный ремонт учитывалась прогнозируемая доля расходов граждан на оплату коммунальных услуг и доходы семей. В итоге, к примеру, по подсчетам специалистов Центра ценообразования в строительстве, рост взноса для семьи из двух человек, проживающих в квартире площадью 55 кв. м., составит 0,3%.

«По размеру взноса Самарская область находится на восьмом месте в Приволжском федеральном округе, на 54-м месте в Российской Федерации», - пояснил Александр Мордвинов.

«То, какое место по размеру взноса мы занимаем, не столь важно. Гораздо важнее экономическая обоснованность уровня взноса, поскольку именно это позволяет выполнять работы в соответствии с утвержденной программой капитального ремонта. Важно отметить, что впервые в текущем году Фонд капитального ремонта Самарской области заключил контракты не только на дома, предусмотренные планом на 2020 год, но и на те дома, которые не удалось отремонтировать в предыдущие годы. Сегодня в работе фонда находятся более 1046 многоквартирных домов. Без областной поддержки, которая оказывается фонду, и небольшой корректировки взносов на капремонт таких результатов невозможно было бы добиться», - заметил Виктор Кудряшов.

Участники заседания утвердили также новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для Самары, который начинает действовать с ноября. Этот показатель необходим для расчета субсидий гражданам, которые имеют льготы по оплате услуг ЖКХ. На его основе производятся расчеты и закладывается необходимое количество средств для выплат компенсаций.

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, он составит 2510 рублей на человека (для семьи из трех человек), 2752 (для семьи из двух человек) и 3636 рублей – для одиноко проживающих граждан. Для тех, кто оплачивает взносы в фонд капремонта, соответственно 2640, 2904, 3874 рублей. По сравнению с предыдущим периодом, сумма регионального стандарта выросла на 1%.

В бюджете региона на выплату компенсаций на оплату услуг ЖКХ заложено около 1 млдр рублей. Эта льгота распространяется в Самарской области более чем на 36 тысяч семей.

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