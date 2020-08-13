Урожай будущего года решается на осеннем поле

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Пять районов Самарской области уже приступили к посевным работам. По состоянию на 12 августа текущего года посеяно 3,4 тыс. га. Вскоре начнутся масштабные посевные работы, поэтому участники совещания обсудили наиболее актуальные подготовительные мероприятия: обеспеченность сельхозтоваропроизводителей финансовыми средствами, качественным семенным материалом и минеральными удобрениями, а также получили информацию о прогнозируемых погодных условиях и анализе запасов влаги в почве.Заместитель министра Рузалия Насырова указала представителям муниципалитетов на необходимость организации работы по привлечению малых форм хозяйствования к получению льготных кредитов: «Доля малых форм хозяйствования в общем объеме получателей льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов недостаточна. В настоящее время у нас имеются резервы для обеспечения порядка ста заявок. Прошу уведомить сельхозтоваропроизводителей о наличие средств и оказать сопровождение на всех этапах».Также замминистра отметила, что для представителей малого агробизнеса действует более 20 видов государственной поддержки, в том числе субсидирование производства и реализации сои и рапса – нового направления, реализуемого по поручению федерального Минсельхоза.С докладом о задачах на предстоящий сев озимых выступил заместитель министра Алексей Акимов. Одной из главных стратегий в достижении стабильных показателей валового сбора замминистра назвал увеличение посевных площадей под озимые культуры. «Традиционно озимый клин дает урожайность в 1,5-2 раза выше ярового. Этот год не стал исключением, три четверти общего намолота дали озимые культуры», — сообщил Алексей Акимов. В настоящее время озимые убраны с площади 420 тыс. га, к уборке остается порядка 7 % от площадей под озимыми.Важными условиями получения урожая являются использование минеральных удобрений как непосредственно под сев, так и для последующей подкормки, а также качество высеваемых семян. Сегодня еще не все муниципальные районы предоставили семена для оценки качества. Всего для проведения озимого сева потребуется порядка 92 тыс. тонн семян. «В регионе действует поддержка элитного семеноводства, поэтому просто непозволительно осуществлять сев несортовыми», — подчеркнул глава областного Минсельхоза.Доктор сельскохозяйственных наук Олег Горянин обратил внимание участников совещания на важность правильной обработки полей и применению ресурсосберегающих технологий: «Их важность заключается в сохранении влаги в почве, выживаемости озимых и предотвращении распространения сорных растений», передает пресс-служба минсельхоза СО.